Feines Essen genießen, sich verwöhnen lassen, ein Stück Normalität erleben – das waren die Argumente der Gäste für die Teilnahme am „Wohnmobil-Dinner“ der „Ehinger Rose“. Am Karfreitag hatte die Familie Bürkle mittags fünf und abends vier Buchungen, am Ostermontag kamen nochmals v...