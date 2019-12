Zur weiteren Entwicklung der Gemeinde sei in Öpfingen ein weiteres Baugebiet nötig, sagte Bürgermeister Andreas Braun am Dienstag im Gemeinderat. Die Nachfrage nach Bauplätzen gehe laut Braun weit über die 25 hinaus, die vom Jahr 2020 an im Gebiet „Halde“ erschlossen werden und frühesten...