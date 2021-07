Die Zahlen, die Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner jüngst im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Umwelt präsentierte, waren eindrucksvoll. Am 30. Juni 2013 kratzte die Stadt Munderkingen erstmals die 5000-Einwohner-Marke, 2014 knackte sie den Wert. Nur sieben Jahre später leben gut 5400 Menschen in der Stadt – ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber 2013. Tendenz: stark steigend.

6000 Einwohner in greifbarer Nähe

Wie stark ist der...