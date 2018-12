Kirchenkonzert Wohlklingendes Duett

Rottenacker / Maria Bloching

Christian Segmehl ist in Rottenacker ein gern gehörter Gast. Seit mehr als 20 Jahren begeistert der mehrfach ausgezeichnete Saxophonist zur Weihnachtszeit mit seiner virtuosen Musikalität in der St. Wolfgang Kirche, diesmal bildete er mit einem der innovativsten Organisten dieser Zeit ein Ensemble. Johannes Mayr ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation und bezauberte die rund 100 Konzertbesucher sowohl solo an der Orgel als auch im Zusammenspiel mit Segmehl mit eindrucksvollen Klängen.

Christian Segmehl, ein gebürtiger Schemmerhofer, hat als gefragter Saxophonist bei vielen renommierten Orchestern Deutschlands und des Auslands auf sich aufmerksam gemacht. Mit seiner Technik und seinem Talent für Improvisation weiß er sein Publikum zu verzaubern. So auch in Rottenacker. Die Besonderheit des dargebotenen Programms bestand in der originellen Farbigkeit der seltenen Kombination Saxophon und Orgel, die sowohl in einer üppigen Klangfülle wie auch in zarter Melancholie, in meditativer Entspannung und überraschenden Kontrasten zu erkennen war. Das Duo musierte mit Feingefühl, Humor und ganz großem Können. Die Musik sprach mit Werken von Alessandro Marcello, Guy de Lioncourt, Denis Bédard, David Maslanka, Andrew Lloyd Webber sowie mit einer Eigenimprovisation Jung und Alt gleichermaßen an.

Innerhalb eines kompositorisch strengen Rahmens schufen sich die beiden Musiker Freiräume durch Improvisationen. Souverän fand der Organist für jede Passage, für jeden Klang den richtigen Tonfall und eine stimmige Registrierung, während Christian Segmehl hochvirtuos, farbig, lebhaft und plastisch sein Sopran- und Altsaxophon blies. Durch feinfühliges Registrieren wurde das Saxophon in einen Orgelsound eingebettet, der es den Zuhörern mitunter schwer machte, die Grenzen zwischen Saxophonklang und Orgel wahrzunehmen. Das Saxophon wurde zum zusätzlichen Orgelregister und fügte sich in das musikalische Gesamtbild ein. Da Segmehl sich jedoch vor dem Altar positionierte und die Orgel dahinter aufgebaut ist, entstanden neue Klangeindrücke.

Schon der Auftakt mit „Konzert d-moll“ von Alessandro Marcello verbreitete feierliche Stimmung. Gregorianische Klänge waren in „Puer natus est“ von Guy de Lioncourt zu hören und auch in der „Sonate I“ von Denis Bédard, in „Alone on a Mountain“ von David Maslanka und in „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber harmonierten die beiden Instrumentalisten auf hervorragende Weise zusammen. Sie boten ein epoche- und genreübergreifendes Programm und wussten auch solistisch zu überzeugen: Segmehl gab „Hymn from Night“ von Karin Rehnqvist äußert fantasievoll zum Besten und Mayr brachte mit kanonischen Veränderungen über das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ sein erstklassiges Niveau fulminant zum Ausdruck. Beide schafften es an diesem Abend, Orgel und Saxophon im Duett zusammenzuführen und miteinander verschmelzen zu lassen.