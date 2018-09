Engagement Woche des Engagements: Wenig Neuzugänge

Next

Ehingen / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

Mit einem Impro-Theater und einer kleinen Bilanz endet die Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Ehingen.

Ein fröhliches Fest mit Musik und Theatereinlagen haben die Ehrenamtlichen zum Abschluss der Woche des bürgerschaftlichen Engagements in der Oberschaffnei gefeiert. Helga Schuster und Heidi Zwikirsch vom Improvisationstheater „Spieltrieb 96“ spielten sich gegenseitig in Situationen hinein, die das Publikum vorgab. Eine Theaterform, die im „Jetzt“ entsteht.

So gab das Publikum vor, dass ein Geigenbogen im Laden reklamiert wird. Helga Schuster wusste nicht, was zurückgeben wird und beklagte sich, dass ihr gekaufter Gegenstand nicht leuchtet. Nach zehn Minuten hat sie den „Bogen“ raus – und das Publikum ist begeistert.

Unschlagbar komisch waren die beiden in ihrer „TV-Shopping Show“. Das Publikum packte den beiden Impro-Künstlerinnen einen Koffer voller unsinniger Gegenstände, die dann mit großem Werbeaufwand verkauft wurden. Zwischen den Theatereinlagen spielten Gernot Ernst am Piano und Helmuth Holl am Schlagzeug Evergreens aus Jazz und Pop, die Sarah Pflug mit ihrer hellen Stimme sehr gefühlvoll vortrug. Das Team vom Café Life servierte dazu herbstliche Köstlichkeiten.

Wenige neue Ehrenamtliche

Gudrun Reuther von der Bruderhausdiakonie, die das Inklusionsprojekt betreut, sagte gestern auf Nachfrage, dass die Veranstaltungen insgesamt auf „sehr viel positive Resonanz“ gestoßen seien. Mit der Postkartenaktion sei es gelungen, auch Gruppen aufs Ehrenamt aufmerksam zu machen, die sonst nicht im Fokus stehen, wie etwa Jugendliche und Schüler. Manche von ihnen seien von Lehrern gut vorbereitet worden, weil man im Unterricht diskutierte, was Ehrenamt eigentlich ist.

Mit Blick auf die Rückmeldungen zu den Schnupperkursen und was neue Ehrenamtliche angeht, sprach Reuther von „nicht so vielen“, die sich gemeldet haben. „Das ist schade.“ Die Konsequenz daraus sei aber, „weiterzumachen“, außerdem sei es immer möglich, als Ehrenamtlicher zu starten.

Zudem sieht Reuther die Woche des Ehrenamts auch als eine Würdigung der Engagierten, „für die Leute, die hier ganz viel leisten“. Sie nimmt bereits die Baby-Boomer-Generation in den Blick, von denen viele in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand wechseln und sich im Ehrenamt engagieren könnten.

Info Am 15. November ist die nächste Netzwerksitzung angesetzt, dann soll Bilanz über die Woche gezogen werden.