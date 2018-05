Bilderrästel Wo spiegelt sich die Graffiti?

Öpfingen / sab

Über Schönheit lässt sich bekanntlich nicht streiten, weshalb wir an dieser Stelle gar nicht weiter auf die Ästhetik dieser Graffiti eingehen wollen, die sich im Wasser der Donau spiegeln – was an und für sich unbestreitbar hübsch wirkt. Doch genug der kritischen Betrachtung in unserem heutigen Bilderrätsel, schließlich gilt es wieder zu wissen: In welcher Gemeinde findet sich diese Szene? Falls Sie die Stelle kennen, lieber Leser, füllen Sie den Coupon unten auf der Seite aus und schicken ihn bis Montag, 28. Mai, an die SÜDWEST PRESSE Ehingen, Marktplatz 6. Oder besuchen Sie einfach www.swp.de/bilderraetsel und füllen dort das Formular aus. Unter allen Teilnehmern mit der korrekten Lösung verlosen wir einen 50 Euro Ehingen City-Einkaufgutschein. Demnächst verlosen wir zudem den Hauptpreis: zwei Tage in Tirol mit Bottenschein Reisen. Viel Glück.