Bilderrätsel Wo schmiegt sich dieser Affe an die Hausecke?

Ehingen / sab

Fröhlich sieht er aus, der Affe, der sich an diese Hausecke schmiegt und lässig dasitzt, dabei die Passanten und die Gäste auf den Stühlen beobachtet. Wir, das Team der SÜDWEST PRESSE Ehingen, wollen mit unserem neuen Bilderrätsel von Ihnen, liebe Leser, wissen: Kennen Sie die Stelle, an der unser Fotograf Herbert Geiger in die Hocke ging und den Auslöser betätigte? Greifen Sie zum Stift, schreiben Sie das Lösungswort mit ihrer Adresse auf den Coupon unten auf der Seite, schneiden das Ganze aus und lassen Sie es uns zukommen. Oder besuchen Sie www.swp.de/bilderraetsel und füllen dort das Formular aus. Einsendeschluss ist der 7. Mai. Unter allen Teilnehmern mit der korrekten Lösung verlosen wir einen Ehinger City-Gutschein im Wert von 50 Euro. Jeder Gewinner unseres achtteiligen Bilderrätsels, das durch die Region tourt, nimmt an der Hauptverlosung Ende Mai teil: ein zweitägiger Wochenend-Ausflug in die Berge Tirols mit Bottenschein Reisen Mitte September. Viel Vergnügen beim Rätseln und viel Glück!