War das zurückliegende Coronajahr schon schwierig für die Brauereien gewesen, schwindet nun die Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 zunehmend. Auch die Brauereien der Bierkulturstadt Ehingen leiden. Als kleinen Lichtblick am Horizont hat Michael Miller von der Schwanen-Brauerei schrittweise Öffnungen im Blick gehabt, die aber die massiv steigenden Corona-Zahlen wieder zunichte gemacht haben. „Aber eigentlich war es ja auch von Anfang an klar, dass uns die Außengastronomie allein nicht viel hilft. Und wer sitzt bei den kalten Temperaturen jetzt schon in den Biergarten?“, sagt Miller.

Zu wenige Hilfen

Verärgert ist er über die nach seiner Ansicht wenig durchdachten und viel zu geringen Hilfsmaßen für seine Branche. „Viele Gaststätten, Kneipen und Hotels kommen wegen der strengen Corona-Vorgaben kaum noch über die Runden. Und eigentlich ist der finanzielle Ausgleich für die betroffenen Unternehmen doch gesetzlich verankert.“ Doch der Brauereichef wolle den Kopf nicht in den Sand stecken. Er bietet sein Zwickelbier nun auch in der Flasche an. Nächste Woche soll noch eine zweite Biersorte dazukommen.

Zum Getränkelieferservice im kleinen Umfang und mit seinen treuen Kunden, die das Bier in der Brauerei abholen, habe er sein Zwickelbier auch bei Getränke Denkinger, im E-Center in Nasgenstadt und bei Rewe in der Adolffstraße listen lassen können. „Jede Kiste Bier, die wir aktuell verkaufen können, hilft uns über die Krise“, betont der Brauer, der für seine Erlebnisgastronomie mit Bierseminaren und Biertastings bekannt ist. Zudem könnten auch die Biergenießer neben der Unterstützung der Gastronomie auch selbst ein Stück weit in die Atmosphäre der Bierkulturstadt eintauchen – wenn auch nur daheim, wirbt Michael Miller.

Ein Viertel weniger Umsatz

Julius Buckenmaier von der Rössle-Brauerei in der Unteren Hauptstraße ist mit der Resonanz seines Heimlieferservices zufrieden. Wobei auch er rund ein Viertel weniger Bierumsatz registriert. „Wir haben nicht nur unsere eigene Wirtschaft, sondern auch zahlreiche andere Gaststätten mit Bier versorgt. Das fällt jetzt natürlich komplett weg“, berichtet Buckenmaier. Vorausschauend geplant, habe die Rössle-Brauerei kein einziges Fass Bier wegschütten müssen. „Wir haben zeitnah auf Flaschenproduktion umgestellt.“

Als überschaubarer Familienbetrieb komme man weitgehend und mit nur geringer Kurzarbeit über die Runden. „Da tun sich die größeren regionalen Brauereien schon schwerer, die mehrheitlich aus der Belieferung von Großveranstaltungen gelebt haben“, weiß der Brauereichef. Dazu teilt Uli Zimmermann mit, die Berg-Brauerei stehe beim Bierabsatz auf einem breiten Fundament. Zwar seien viele Veranstaltungen weggefallen, allerdings sei Berg-Bier in rund 300 Getränke- und Supermärkten gelistet. Das Flaschenbier-Geschäft sei während des Lockdowns sogar etwas gesteigert worden.

Kleine Mengen weggeschüttet

Richtig weh getan habe dem Brauereichef, dass die Berg-Brauerei etwas Fassbier wegschütten musste – allerdings nur Kleinstmengen. „Das meiste konnten wir an eine Schnapsbrennerei verkaufen. Zwar mit finanziellen Einbußen, aber besser als nichts“, sagt Zimmermann. Insgesamt sieht er seinen mittelständischen Betrieb wegen des gewaltigen Umsatzminus nicht existenziell gefährdet, „aber es tut auch uns richtig weh und wirft uns bei mittelfristigen Investitionen enorm zurück.“

Dennoch will Uli Zimmermann nicht jammern: „Wir haben ein super Team. Alle halten zusammen. Sofern Kurzarbeit sein muss, wird diese verteilt, so dass jeder nur kleine Einbußen verschmerzen muss. Und gemeinsam schaffen wir diese Krise.“ Der Brauerchef greift außer der finanziellen aber auch die emotionale Seite auf: „Viel schlimmer ist, dass nach Corona die Gesellschaft wieder zusammenwachsen muss.“