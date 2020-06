Innovativ und zielstrebig, der Weitblick gepaart mit schwäbischem Fleiß: Manfred Krämer hatte immer einen besonderen Spürsinn dafür, was gerade am Wirtschaftsmarkt besonders gefragt ist. Der bodenständige Unternehmer ist am vergangenen Montag nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren verst...