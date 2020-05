Trotz Coronakrise – es wird weiter viel gebaut in Ehingen und der Region. Zahlreiche Projekte laufen oder stehen vor dem Start. Im Juli will die Firma Brotbeck etwa mit dem Bau der mehr als 40 Wohnungen sowie etlichen Gewerbeeinheiten auf dem ehemaligen Schelle-Areal in der Nähe des Rewe-Markts i...