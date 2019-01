Stimmungsvoll Winterlicher Sonnenuntergang

Urspringschule / ben

Aus einem Katalog für Winterreisen könnte dieses Foto stammen. Tatsächlich ist es an einem sehr idyllischen Ort gemacht worden – der allerdings nicht für die üblichen Übernachtungsgäste offen steht. Die Urspringschule aus Schelklingen hat das Foto geschickt, um auf ihren Tag der offenen Tür am Samstag, 10. Februar, aufmerksam zu machen. „Zukunft bilden“ lautet das Motto der Veranstaltung. Die Schule öffnet ihre Pforten für alle, die sich einmal einen Eindruck vom Leben und Lernen im Internat und in der Ganztages-Schule machen wollen. Die Urspringschule ist ein ehemaliges Kloster, dessen Gebäude und Lage – wie das Foto zeigt – durchaus großes Potenzial für Kalendermotive hat.