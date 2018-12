Parteien Winkel-CDU hofft auf Sitz im Kreistag

Oberstadion / Andreas Hacker

Bürgermeister Kevin Wiest ist neuer zweiter Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Oberstadion. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im Gasthof Adler in Moosbeuren wurde Wiest zum Nachfolger von Ernst Walz junior gewählt. Als Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Georg Steinle für weitere zwei Jahre, Schriftführer bleibt Peter Schänzle, Kassier ist weiterhin Herbert Hipper. Auch die fünf Beisitzer bleiben im Amt: Elmar Gölz, Josef Missel, Adelbert Sauter, Eugen Schlegel und Alexander Graf von Schönborn. Sauter prüft auch die Kasse des Ortsverbands, der jetzt noch 20 Mitglieder hat.

Nach den Regularien ging es um die anstehenden Kommunalwahlen. Nachdem der Winkel seit dem Abschied Georg Steinles vor zehn Jahren nicht mehr im Kreistag vertreten ist, hoffen die CDU-Mitglieder jetzt auf eine erfolgreiche Kandidatur von Bürgermeister Kevin Wiest, dessen Bewerbung sie bei der Nominierungsversammlung der CDU- Ortsverbände im Wahlkreis Munderkingen am 5. Februar in Munderkingen möglichst zahlreich unterstützen wollen. Wiest begründete in der Versammlung seine Kandidatur für die Wahl Ende Mai und sieht im Kreistag ein wichtiges Gremium für die Themen Müll, medizinische Versorgung, Schulen, Mobilität, Radwegebau, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Tourismus.

Steinle hört nach 30 Jahren auf

Steinle, der Anfang Januar 72 Jahre alt wird, kündigte an, dass er bei der Neuwahl des Gemeinderats am 26. Mai 2019 nicht wieder kandidieren wird. Er gehört dem Gremium seit 30 Jahren an und will sich nun um die Suche nach qualifizierten Kandidaten kümmern. In Oberstadion tritt die CDU nicht mit einer eigenen Liste an, hier wird der Gemeinderat in Mehrheitswahl mit einem Wahlvorschlag gewählt.

Zu Gast in der Versammlung war auch der CDU-Generalsekretär, der Ehinger Landtagsabgeordnete Manuel Hagel. Sein Referat zur aktuellen Lage der CDU löste eine breite Diskussion aus, wie Steinle sagt, in der die Mitglieder Hagel mit auf den Weg gaben, dass die Partei wieder verstärkt auf die Basis hören und auf die Leute zugehen müsse.