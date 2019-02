Kultur Willy Nachdenklich liest in Ehingen

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Den Kopf in den Sand hängend, von den Nerven her fix und fertig, aber auch ein bisschen fertig.“ So oder so ähnlich las im Franziskanerkloster ein Autor, der unter dem Namen „Willy Nachdenklich“ auf Facebook 353 953 Follower um sich versammelt und ein ganz spezielles Publikum anspricht.

Im Franziskanerkloster besuchten nicht die üblichen Kulturinteressierten die Lesung, sondern ein junges Publikum, das sich über die sinnfreien Sprüche des Autors kaputt lachte. Willy Nachdenklichs Markenzeichen ist eine große Brille mit schwarzem Rand, aufgeklebten Augenbrauen und einer großen Plastiknase. Der Autor aus Amberg möchte weder seinen bürgerlichen Namen nennen noch ohne Brille abgebildet werden.

Quatsch zum Kult erhoben

Im Franziskanerkloster lümmelte Willy Nachdenklich lässig auf einem roten Ledersofa und schien sich wohl zu fühlen. Nur das Trinken mit dem Plastikzinken im Gesicht war etwas beschwerlich. Was man hörte, war purer Quatsch, den Willy Nachdenklich zum Kult erhoben hat. Auf seiner Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ veröffentlicht er Fotos, die es zu Tausenden im Netz gibt und die mit mehr oder weniger gehaltvollen Sinnsprüchen weitergeleitet werden. Whatsapp-Nachrichten sind voll davon. Willy Nachdenklich macht neue Sprüche zu solchen Fotos.

Aktuell sieht man „Egal wie gros der Schnerz in dein Sehle ist – demk immer daran ohne Zigretten wärs noch viel schlimmer“. Der Spruch ist sinnfrei und fällt durch seine falsche Rechtschreibung auf, die Willy Nachdenklich mit System falsch schreibt. Statt eines „m“ setzt er oft ein „n“, statt des Wortes „ein“ benutzt er die Ziffer 1. „Das Leben ist 1 Reise mit unbekannte Ziel du selbs kanns nur dem Weg bestimen und ankommen wenn du da bist.“

Dazu kommen noch absichtliche Begriffsverwechslungen. In seinen im Franziskanerkloster vorgetragenen Geschichten ist ein Zugezogener „super imprägniert in Deutschland“. Hundebesitzer haben einen „golden Reciever“. Eine Kultfigur aus seinem Buch „1 gutes Buch vong Humor her“ ist die „konservativen mittvierzigerin Gisela Stöckelmeier, die in 1 Zwickmühle zwischen AfD-Kreisverband und ihrer Liebe zu ihrem Freund dem dunkelhäutigen Carlos steckt“, heißt es konsequent verballhornend auf der Agentur-Homepage. Gisela ist auf den Hund gekommen und Bello klaut einem Amputierten die Beinprothese. Der Hund freut sich über sein neues Stöckchen, der Einbeinige wird vor seiner Haustüre eingeschneit. Zudem ist Willy Nachdenklichs Konstruktion „vong ... her“ typisch für seinen kalkulierten Nonsens-Stil. Dabei ergänzt er ein Substantiv um eine überflüssige Information: „Ich enfehle noch 1 Sohlen Einlage vong Konfor her“.

Facebook-Gemeinde macht mit

Die Facebook-Gemeinde steigt auf die Sprache ein und kommentiert den Zigaretten-Spruch

mit „Hanst du Stress auf Arbeit vong Chef her....rauch 1 Zigrette!“ Auch „I bims“ („I bin’s“) ist ein beliebter Ausdruck in der Vong-Sprache.

Willy Nachdenklich füllt offenbar eine Marktlücke und ist auf Lesereise. Dabei erinnert sein erstes Buch im Reclam-Heft-Design an Hochkultur, was bewusstes Kalkül zu sein scheint.

Willy Nachdenklichs Ideen haben durchaus Witz und sind skurril, aber ein Dauerfeuer an Verwechslungen gerät beim Zuhören doch schnell zur Masche. Um mit Willy Nachdenklich zu sprechen: „1 lustige Sache – vong Umterhaltunk her“. Aber einmal reicht dann auch.