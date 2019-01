Tourismus Wieder mehr als 100.000 Übernachtungen in Ehingen

Ehingen / Stefan Bentele

Landkreis und Kommunen ziehen Tourismus-Bilanz für 2018 und präsentieren die Neuerungen für 2019.

Einen Rekord an Übernachtungen, mehr Touristen, von denen jeder Fünfte aus dem Ausland kommt: Aus Sicht von Markus Möller, stellvertretender Landrat, hat sich der Tourismus im Alb-Donau-Kreis im vergangenen Jahr positiv entwickelt. „Wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, wir haben eine Stetigkeit erreicht“, sagte der Landesbeamte gestern zu den Tourismuszahlen im Kreis und der am Wochenende beginnenden Reisemesse CMT in Stuttgart.

Das Landratsamt geht auf Basis von Zahlen des Statistischen Landesamtes davon aus, dass der Kreis im vergangenen Jahr 550.000 Übernachtungen und damit einen Rekord verbucht. 2017 waren es noch 535.000 Übernachtungen. Ferner rechnet die Kreisbehörde mit 140.000 Übernachtungen in Unterkünften mit weniger als zehn Betten, die in der Statistik nicht erfasst werden. Laut Möller haben sich die Übernachtungszahlen im Kreis somit seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Von Januar bis Oktober kamen knapp 245.000 Gäste und damit 11 500 mehr als im Vorjahr.

Wirtschaftliche Säule

Auf 245 Millionen Euro werden die Bruttoumsätze im Tourismus im Kreis geschätzt. Laut Möller entfallen 65 Millionen auf Übernachtungsgäste, 180 Millionen Euro auf Tagesbesucher. „Tourismus im Alb-Donau-Kreis ist eine wirtschaftliche Säule“, sagte Möller. Man sei damit, mit der Industrie und weiteren Wirtschaftszweigen breit aufgestellt.

Ein positives Fazit zieht auch die Stadt Ehingen für das Tourismus-Jahr 2018. Zwar sind die Übernachtungszahlen von Januar bis September mit 58.720 im Vergleich zum Vorjahr mit 58.900 gesunken, laut Rolf Koch vom Stadtmarketing bewege man sich dennoch auf einem „historischen Hoch“. Er geht davon aus, dass die Übernachtungszahlen mit den Daten aus dem vierten Quartal und den Unterkünften mit weniger als zehn Betten erneut über der Marke von 100.000 liegen.

Mit Blick auf die Verdoppelung der Übernachtungszahlen im Kreis verwies Koch darauf, dass sich die Zahlen für Ehingen seit 1998 – damals hatte sich der Gemeinderat für den Aufbau eines Tourismus- und Stadtmarketings ausgesprochen – vervierfacht haben. 1998 habe es in der Großen Kreisstadt zwei Ferienwohnungen gegeben, heute seien es 25 Kleinbetriebe, die alleine auf 25.000 Übernachtungen im Jahr kämen. „Darauf sind wir einigermaßen stolz.“

Die Stadt Ehingen bietet Touristen 2019 einen überarbeiteten Stadtplan. „Da haben wir versucht, in die Vogelperspektive zu gehen“, sagte Koch. Statt nur Straßennamen aufzuzeigen, habe man in den Plan unter anderem die Top-Ten-Sehenswürdigkeiten, Events und Ausflugstipps aufgelistet. Die Idee will der Städte-Verlag nun auch für andere Kommunen aufgreifen. Ferner steht in diesem Jahr die Zertifizierung der „Ebike-Berg-Bier-Tour“ an. Die 112 Kilometer lange Tour ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Münsingen, der Berg-Brauerei und der Stadt Ehingen entstanden. Koch rechnet mit der Zertifizierung im März.

Aufwertung der Wanderwege

Ferner sollen die Wanderwege aufgewertet werden, am Besinnungsweg bei Frankenhofen etwa soll am Schneckenhäule ein Fernrohr aufgestellt werden, außerdem sollen die Wanderwege stellenweise „möbliert“ werden, um den „Erlebniswert zu vergrößern“. Aus der Städtekooperation von Ehingen und Munderkingen entsteht für den Stand auf der CMT ein Flyer mit den „Top-Ten-Sehenswürdigkeiten“ – fünf aus Ehingen, fünf aus Munderkingen.

Auch die Stadt Schelklingen wartet mit Neuem auf. So soll im Bereich am Hohlen Fels – der mit 15.000 Besuchern im vergangenen Jahr ein Plus von 2500 Gästen verzeichnet – ein Sanitärcontainer aufgestellt werden, „holzverschalt“, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh, damit die Installation nicht störe. Mit Laura Gobs hat die Stadt seit Herbst eine Mitarbeiterin, die die Wahrnehmung von Hohlem Fels, Schmiechener See und anderen Sehenswürdigkeiten verbessern soll. Ferner soll sie die Aktivitäten der Ehrenamtlichen koordinieren. „Wir sind am Anfang dieses Weges.“

Im Oberen Schmiechtal sollen E-Bike-Ladestationen aufgestellt werden, um die dortige Radtour mit Infrastruktur attraktiver zu gestalten, unter anderem am Biosphärenzentrum Hütten. Und das Stadtmuseum Schelklingen soll von Sommer an eine Alamannen-Ausstellung zeigen, womit die Einrichtung nicht nur das Stadtgeschehen präsentiert. Ferner soll das lokale Wandernetz ausgebaut werden.