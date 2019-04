Der Gemeinderat Ehingen hat den Betriebsplan für die kommenden zehn Jahre beschlossen. Es wird weniger eingeschlagen als zuletzt.

Der Ehinger Stadtwald soll Erholungsort sein, der Bevölkerung Brennholz bereitstellen, nachhaltig bewirtschaftet werden und einen ausgeglichenen Waldhaushalt erzielen: Das sind nur einige der Anforderungen, die die Stadt Ehingen an den eigenen Forst stellt. Große Erwartungen an einen großen Bestand: Mit 1712 Hektar verfügt Ehingen über den größten kommunalen Wald im Kreis.

Am Freitagabend haben sich Stadträte und Mitglieder der Stadtverwaltung um OB Alexander Baumann in einer Gemeinderatssitzung zu einer Waldbegehung aufgemacht, um sich unter anderem von Thomas Herrmann, Fachdienstleiter Forst und Naturschutz im Landratsamt Alb-Donau, den Forstbetriebsplan für die kommenden zehn Jahre erklären zu lassen. Den Plan zur Bewirtschaftung hat Alexandra Steinmetz in Zusammenarbeit mit Klaus Schuler vom Regierungspräsidium Freiburg verfasst. „Da sollen Externe auch mal draufsehen“, sagte Herrmann zu Beginn des Rundgangs, schauen, was in den vergangenen Jahren richtig oder falsch gelaufen sei.

Schuler zufolge hat sich der Bestand in den vergangenen zehn Jahren leicht erhöht, weil der Einschlag geringer ausfiel als der Zuwachs. Die Buche macht knapp die Hälfte aller Bäume im Bestand aus, die Fichte kommt auf einen Anteil von einem Fünftel, die Anteile von Esche, Eiche, Ahorn und Kiefer liegen je unter zehn Prozent. „Das ist eine idealtypische Buntmischung“, sagte Schuler mit Blick auf die Karte, auf der sämtliche Baumarten farblich dokumentiert sind.

Pro Hektar Stadtwald stehen derzeit im Schnitt 333 Festmeter an Holzvorrat – gefällt und auf Waggons verladen, ergibt das eine Zuglänge von 210 Kilometern. Kahlschlag ist freilich nicht geplant, stattdessen sieht der neue Plan 7,3 Festmeter pro Hektar und Jahr an Einschlag vor – geringfügig weniger als im alten Plan. Grund: Bei der Buche gibt es neue Zielvorgaben, der Fichtenbestand unterliegt einem leichten Rückgang und muss verjüngt werden. Auf 29,4 Hektar wird Anbau geplant, vor allem Nadelholz wie Fichte, aber auch Douglasie und Tanne.

CDU-Stadtrat Manuel Hagel erkundigte sich nach den Folgen der Forststrukturreform im kommenden Jahr. „Wir können bedenkenlos weitermachen“, antwortete Herrmann. „Welche Holz ist denn gerade in Mode?“, fragte Herbert Brandl (CDU). „Da müssen Sie zur Möbelmesse nach Köln fahren“, antwortete Herrmann. Dort seien dunkle Hölzer lange nicht gefragt gewesen, seit 15 Jahren habe sich das aber gewandelt. Solchen Schwankungen unterliege die Fichte als Bauholz nicht. „Deswegen ist gut, wenn man im Wald eine große Bandbreite hat“, sagte Herrmann. Mit Blick auf den Borkenkäfer-Befall sagte er: „Im Schnitt ist das ein super stabiler Wald.“ Hubert Dangelmaier (Grüne) erkundigte sich angesichts des Eschentrieb­sterbens nach der Zukunft dieses Baumes. „Auf keinen Fall darf man die Esche abschreiben“, sagte Alexandra Steinmetz. Fünf bis zehn Prozent der Eschen seien resistent gegen den Pilzbefall.

Abstimmung zwischen Bäumen

Dank der Mischung bietet der Stadtwald verschiedenen Tierarten einen Lebensraum. So nisten in Eichen etwa Fledermäuse, in manchen Buchen richtet sich der Schwarzspecht eine Behausung ein. „Solche Bestände sind ökologisch wertvoll, die werden dann auch geschont“, sagte Schuler. Und abgestorbene Fichten, deren Rinde abgefallen ist, werden nicht gefällt. Im Totholz tummeln sich Insekten.

„Der Wald ist in guten Händen“, sagte OB Alexander Baumann am Ende der anderthalbstündigen Waldbegehung. Weil nicht alle Stadträte zur Waldbegehung mitgekommen waren und „wir hart an der Beschlussgrenze sind“, schlug Baumann vor, direkt im Wald über den Forstbetriebsplan für die nächsten zehn Jahre abzustimmen, der anschließend ohne Gegenstimme genehmigt wurde.