Karriere im Handwerk Wie Ehinger Gastronomen Azubis für sich gewinnen

Ehingen / Corinna Jirmann

Nicht nur in der Kunst ist Kreativität gefragt, sondern auch in Betrieben mit Personalmangel, besonders der Gastronomie.

Im Zeitalter des Fachkräftemangels müssen sich Arbeitgeber immer häufiger etwas Besonderes einfallen lassen, um Fachleute und Azubis für sich zu gewinnen. Die Gastronomie, stets auf der Suche nach Mitarbeitern, ist da kreativ und engagiert: Von Rabatten für Wellnessanwendungen im Hotel über Zuschüsse für den Führerschein und das Bereitstellen einer günstigen Wohnung für Azubis bis zu Übernachtungsgutscheinen für deren Eltern reichen die Lockmittel. Das Hotel „Arthus & Ritterkeller“ in Aulendorf hat gar eine eigene Akademie gegründet, die dem Nachwuchs Seminare, Ausflüge und mehr anbietet.

In Ehingen gehen die Meinungen der befragten Hoteliers und Gastwirte zu solchen Angeboten auseinander. Axel Dabisch, Pächter des Hotels und Restaurants zur Linde findet, man müsse zumindest kreativer werben als früher. Er und seine Frau Beate haben im Sommer 2017, als sie die „Linde“ übernahmen, vor der Eröffnung eine Art Casting gemacht. An den Beruflichen Schulen hatten sie mit dem Aufruf „Casting für Nebenjob in der Lindenhalle“ die Werbetrommel gerührt. Der Andrang sei groß gewesen, die Marketingidee habe viele Interessenten angelockt und „viele davon konnten wir nehmen“.

Verdienst und Arbeitszeiten in der Gastronomie sind nicht gerade rosig

In einer Branche, in der Verdienst und Arbeitszeiten nicht gerade rosig sind, müsse man sich als Arbeitgeber gut anpreisen. Dank der Bewirtung von Großveranstaltungen in der Lindenhalle benötigt er viele Aushilfen. Da müsse man eben den Eindruck vermitteln: „Du darfst arbeiten, wo tolle Stimmung herrscht.“ Dabisch will nichts beschönigen: „Gute Leute bekommt man nur, wenn man gut bezahlt. Mit dem Mindestlohn lockt man keinen hinterm Ofen vor.“

In Regionen wie München werden häufig schon doppelte Lehrlingsgehälter gezahlt, sagt Hans-Peter Huber, Inhaber des Ehinger Hotels und Gasthauses zum Ochsen. „Irgendwann ist dann aber auch Ende der Fahnenstange, sonst bekommt am Ende der Koch mehr als der Inhaber.“ In Maßen biete auch er bestimmte Extras für Mitarbeiter, die er aber nicht näher erläutern will. Da man kein Großbetrieb sei, seien einem enge Grenzen gesetzt.

Huber hat bis vor rund drei Jahren noch Azubis ausgebildet, mittlerweile nicht mehr, weil dies zu häufig mit zu viel Schwierigkeiten verbunden gewesen sei, teils auch wegen mangelnder sozialer Kompetenz. Zudem hat sich nach Hubers Ansicht auch die Einstellung junger Leute gewandelt: „Früher hieß es: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der Satz hat sich mittlerweile umgedreht.“ Den Koch, den er zurzeit sucht, will er mit weichen Faktoren gewinnen, denn im Ochsen, der auch im Slowfood-Genussführer steht, könne man noch frisch und regional kochen und die Soßen selber machen. Auch weitere Servicekräfte könnte er gut gebrauchen. Doch der Stellenmarkt sei leergefegt.

Dem kann Michael Miller nur zustimmen. Sein Ehinger Bierkulturhotel Schwanen sei auf Wachstumskurs, weshalb er gerne noch eine Fachkraft im Service und an der Rezeption einstellen würde, wenn er denn könnte. Doch es wachse eben auch der Personalmangel. Mit Extras wie Fahrtkostenzuschuss, Betriebsrente, Fortbildungen – teils mit eigenen Referenten – sowie der Tatsache, dass seine Gastronomie sonntags geschlossen bleibt, versucht er bei Interessenten zu punkten. „Man muss irgendwie aus der Masse herausstechen.“

Gutes Arbeitsklima und gute Bezahlung sollen Azubis anlocken

Bernhard Knupfer vom Gasthof Knupfer in Dettingen hält den Wandel im Anspruchsdenken des Nachwuchses für ein kaum lösbares Problem: „Jungen Leuten wird ihre Freizeit immer wichtiger.“ Aber an den Arbeitszeiten in der Gastronomie könne man eben nichts ändern – außer durch begrenzte Öffnungszeiten. Sein Betrieb habe daher am letzten Wochenende eines Monats geschlossen, sagt er. Mit einem gutem Arbeitsklima und ebensolcher Bezahlung will Knupfer sein Stammpersonal halten.

Norbert Zimmermann vom Landgasthof Rose in Berg bringt das Problem so auf den Punkt: „In allen Branchen gibt es mittlerweile Fachkräftemangel – und bei uns muss man auch noch richtig was schaffen.“ Seit drei, vier Jahren erhalte er spürbar weniger Jobbewerbungen, und beim Probearbeiten falle die geringere Belastbarkeit der jungen Leute auf: „Die werden von daheim aus zu sehr in Watte gepackt.“

Zwei Lehrlinge im Service hat Zimmermann aktuell, und bis vor kurzem noch einen Afghanen als angehenden Koch, doch der habe die Schule nicht geschafft. Den Mitarbeitern müsse man heutzutage schon etwas bieten. „Wir zahlen ganz ordentlich, können Azubis eine Wohnung anbieten, machen mal einen Ausflug oder eine Feier zusammen. Unseren Fitness- und Wellnessbereich kann man mitbenutzen“, schildert er. Die Teilnahme an Wettbewerben nehme er ebenfalls wichtig.

Persönlicher Kontakt ist der Schlüssel zum Erfolg

Am meisten Erfolg verspricht laut Zimmermann der Besuch von Ausbildungsmessen. Er muss es wissen, schließlich ist er Ausbildungswart beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Er weiß zudem, dass im Ausland vielfach das Image der Branche besser ist. Daher sei das persönliche Werben auf Messen so wichtig.

Im Hotel Adler in Ehingen ist man zufrieden mit der Personalsituation, sagt Jennifer Wöhrmann. Jedes Jahr werden zwei Azubis als Hotelfachfrau/-mann eingestellt. Ansonsten gebe es kaum Personalwechsel. Allerdings: Vergangenes Jahr sei es erstmals nicht gelungen, einen Koch-Azubi zu finden.

Aktuell sei die Situation in seinem Dächinger Gasthof Köhlers Krone gut, sagt Alfons Köhler. „Wir zahlen ordentlich. Aber wir sind auch außerhalb des Betriebs sehr engagiert, zum Beispiel im Biosphärengebiet. Die Leute kennen uns, und wir kennen viele Leute.“ Diesen persönlichen Kontakt hält Köhler für den Schlüssel zum Erfolg.

Das könnte dich auch interessieren: