Eröffnung Wie das Wasser auf die Alb kam

Eines der technischen Denkmale am Weg: Das Wasserrad in Tal­steußlingen. Auf einer Tafel wird die Geschichte der Mühlengenossenschaft erzählt und die Funktion der Anlage erklärt. © Foto: Andreas Hacker

Dank an die Initiatoren: Hüttens Ortsvorsteher Stefan Tress (rechts) übergibt ein Geschenk an (von links): Rolf Herzog, Wolfgang Koller, Hans-Jörg Maier und Markus Kempf (in der Rolle als Anton Fischer, einst Schultheiß von Justingen). © Foto: Lothar Sobkowiak

Lothar Sobkowiak

Wo’s Wasser dâ Berg nauf laufd“ ist das Thema einer neuen Wanderung, die gestern am historischen Pumpwerk der Albwasserversorgung in Teuringshofen im Schmiechtal vorgestellt wurde. Auf Initiative der Albvereinsgruppen Hütten und Justingen-Ingstetten ist, unterstützt von Stadt, Ortsverwaltung und Landratsamt, die „Albwassertour“ entstanden, ein 11,5 Kilometer langer Rundweg mit Start und Ziel in Hütten. Rolf Herzog, Markus Kempf und Hans-Jörg Maier haben die Informationen gesammelt und mit Wolfgang Koller vom Landratsamt und den Ortsvorstehern Stefan Tress und Jürgen Stoll zu einer Tour ausgearbeitet, die den Aufbau der Albwasserversorgung vor bald 150 Jahren zum Thema hat.

Beim feierlichen Start gestern am 1. Mai schlüpfte Markus Kempf, der stellvertretende Vertrauensmann der Ortsgruppe Justingen-Ingstetten im Schwäbischen Albverein, in das Gewand von Anton Fischer, einst Schultheiß von Justingen und in den Jahren um 1870/71 mit entscheidender Verfechter der Idee, die der damalige Erste Staaatstechniker für das öffentliche Wasserversorgungswesen im Königreich Württemberg, Karl Ehmann, entwickelt hatte. Kempf ließ den Schultes berichten, wie das Wasser auf die Alb kam – nämlich durch das von Ehmann erstellte Pumpwerk in Teuringshofen.

Der Wanderweg verläuft zum Teil auf Wegen, auf denen damals Ochsenkarren das Wasser vom Schmiechtal auf die Alb gezogen hatten, ehe Ehmann es schaffte, eine Leitung zu bauen vom Pumpwerk bis an den Hochbehälter am Sandburren in Justingen, wo von dort aus das Dorf sowie Ingstetten und Hausen mit Frischwasser versorgt wurde.

Landrat Heiner Scheffold würdigte gestern den Wanderweg als einen gelungenen Beitrag zur Infrastruktur und für den Tourismus im Alb-Donau-Kreis. Auch Bürgermeister Ulrich Ruckh lobte die geleistete Arbeit und sieht darin einen Impuls für die ganze Stadt Schelklingen. „Der Sinn des Reisens ist an ein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns ist unterwegs zu sein“, zitierte Ruckh den früheren Bundespräsidenten Theodor Heuss und bedankte sich beim Gesangverein Hütten unter der Leitung von Gabriele Simmendinger und der Feuerwehr für die Gestaltung der Feier. Und Hüttens Ortsvorsteher Stefan Tress würdigte die Arbeit der Initiatoren und bedankte sich mit einem Geschenk.