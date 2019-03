Gremium Werner Bierer bewirbt sich für Kreistag

Region / Bernhard Raidt

Werner Bierer aus Weilersteußlingen führt die Liste der Freien Wähler für die Kreistagswahl im Wahlkreis III an. „Wir freuen uns, dass wir ihn für unsere Liste gewinnen konnten“, sagt Hans Merkle, Vorsitzender der Freien Wähler in Schelklingen. Bierer sei auch durch sein Amt als Förster vielen Menschen in der Region bekannt, sagt Merkle. Die Freien Wähler hoffen, mit Bierer wieder einen Kreisrat aus dem Wahlkreis Schelklingen in das Gremium entsenden zu können. Zum Wahlkreis gehören neben Schelklingen auch Allmendingen, Altheim, Griesingen und Öpfingen, vier Sitze werden vergeben. Bierer ist 60 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Bei einer Versammlung im vergangenen Monat im Gasthaus „Adler“ in Dellmensingen haben die Freien Wähler außerdem noch Helmut Klar, 47, aus Justingen; Michael Strobl, 47, aus Schelklingen und Artur Geißelhardt, 53, aus Hütten nominiert. Auch Hans Merkle selbst, 68, ist Kreistags-Kandidat der Freien Wähler. Außer Bierer sind alle anderen Kandidaten als Stadträte der Freien Wähler in Schelklingen aktiv.

Ihre Kandidaten für den Schelkinger Gemeinderat nominieren die Freien Wähler am Mittwoch, 13. März, 19 Uhr, im Hotel HGS3 in Schelklingen. Dabei werden sich die Kandidaten auch vorstellen.