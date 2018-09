Wirtschaft Werbung um Lehrlinge

Allmendingen / RENATE EMMENLAUER

Mit 25 Ausstellern hat die achte Ausbildungsmesse im Allmendinger Bürgerhaus einen Rekord verbucht. „Man spürt deutlich, das Werben um Auszubildende nimmt immer mehr zu. Auch Allmendingen als Wirtschaftsstandort muss jetzt vorsorgen, um auch künftig attraktiv zu bleiben“, betonte Bürgermeister Florian Teichmann bei der Eröffnung.

Die Messe biete den Jugendlichen aus Allmendingen und dem Umland die gute Gelegenheit, sich übers Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten in der Nähezu informieren. Zumal der Trend der jungen Leute dahin gehe, sich einigermaßen wohnortnahe Lehrstellen zu suchen. So gelte das Messemotto „Nimm es in die Hand“ für angehende Berufseinsteiger wie für Firmen. „Gehen Sie in den Austausch miteinander. Es lohnt sich für beide Seiten“, ermunterte Teichmann.

Auch Polizei und Bundeswehr da

Walter Leichtle, Vorsitzender des örtlichen Gewerbe- und Handelsvereins, freute sich über die große Zahl an Unternehmen, ergänzt durch Institutionen, Schulen und Behörden. Das Ausstellerspektrum reiche von Handwerk, Industrie, Handel über sozialen Berufe und solchen im öffentlichen Dienst. Unter anderem dabei waren Polizei, Bundeswehr, die Gewerbliche Schule aus Ehingen und die IHK Ulm sowie eine private Ausbildungsscout-Plattform und die Allmendinger Gemeindeverwaltung.

Die Messe wurde rege in Anspruch genommen, wie die gute Besucherfrequenz bei den Ausstellern zeigte. Die 14-jährige Anja Staufer wurde von ihrem Papa Manfred begleitet. Die Realschülerin könnte sich einen sozialen Beruf vorstellen. Demnächst absolviert sie ein Praktikum im Kindergarten Don Bosco in Allmendingen. Geraldine Müller (15) aus Schelklingen informierte sich am Stand der Uni Ulm. Die Gymnasiastin peilt ein Studium im Bereich Medizin an. „Hier kann ich mich schon mal grob über die Möglichkeiten erkundigen.“ Die Messe sei familiär und nicht so anonym wie die Großveranstaltungen in Ulm. „Hier hat man noch die Gelegenheit, mit den Fachleuten persönlich ins Gespräch zu kommen“, lobte sie.

Die 16-jährige Michelle besucht die zwölfte Klasse im Studienkolleg Obermarchtal. Ihr genaues Berufsziel hat sie noch nicht festgelegt, tendiert aber in Richtung Architektur, weshalb sie sich am IHK-Stand nach Informationsmaterial erkundigte.

Auf der Zielgeraden gewonnen

Zufrieden waren auch die Aussteller. Michael Strobl von Elektrotechnik Strobl aus Schelklingen war als Vorsitzender des Schelklinger Gewerbevereins präsent und auch, um drei seiner Betriebszweige zu präsentieren. „Auch wenn wir aktuell zufrieden mit der Bewerberresonanz sind – wir haben die Mehrzahl unserer Ausbildungsstellen besetzen können –, war es doch ein Kampf und ist erst auf den letzten Metern der Zielgerade gelungen“, sagte er.

Nicht so viel Glück hatte Flaschnerei & Sanitär Schaude aus Ennahofen. Seit Jahren hofft Claudia Schaude auf einen Lehrling. Die Luthrischen Bergen werden vom Nahverkehr zu spärlich bedient, um für einen Azubi gut erreichbar zu sein. Bei Sanitär Warth aus Allmendingen ist ein Lehrling kurzfristig abgesprungen, deshalb bräuchte der Betrieb dringend Ersatz.

Hingegen haben die drei Allmendinger Großfirmen die Zahl der Lehrlingen bekommen, die geplant war. Burgmaier hat aktuell 35 Auszubildende, Rampf 26 und Schwenk Zement 20. Ihre Schulklassen voll hat auch die Magdalena-Neff-Schule in der Alten- und Krankenpflege. Am Samstagvormittag öffneten Rampf, Burgmaier, Schwenk Zement und Sanitär Warth ihre Pforten zum „Infotag in den Betrieben“ für die Ausbildung.