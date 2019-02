Ehingen Wenzelstein: Schreibwaren Flohr schließt

Ehingen / Stefan Bentele

Die Geschäftsinhaberin zieht die Konsequenz aus vermehrter Konkurrenz in der Nachbarschaft und verändertem Kundenverhalten.

Sandra Flohr gibt ihren Schreibwarenladen zum 30. Juni hin auf, dann läuft der Mietvertrag aus und der Wenzelstein ist um ein kleines, inhabergeführtes Geschäft ärmer. Im Laden hängt an der Fensterscheibe bereits ein kleiner Hinweis des Vermieters, der einen Nachmieter für die Verkaufsräume sucht. Flohr sagt, sie sei schon von Kunden darauf angesprochen worden. Doch bis Ende Juni, betont die Geschäftsfrau, läuft der Betrieb ganz normal weiter.

Mehr Konkurrenz

„Es gibt hier mittlerweile einfach zu viel Konkurrenz“, sagt ­Flohr über den Grund für die Schließung und mit Blick auf die Nachbarschaft und ein dortiges Geschäft. Dessen Inhaber habe vor einem Jahr Schreibwaren ins Sortiment aufgenommen. Zeitschriften gibt es dort sowieso. „Der hat halt alles. Und das merke ich“, sagte sie am Freitagvormittag in ihrem Laden. Und Schulanfänge wie früher, als die Eltern noch Listen mit Material, mit dem sie ihre Kinder für den Unterricht ausstatteten, im Laden abgaben, „die gibt es gar nicht mehr“.

Zwar sind Schreibwaren nicht ihr Haupteinnahmegeschäft, aber eben ein wichtiges Standbein. Flohr sagt, dass es früher weniger Drogeriemärkte gab. Heute führen die, wie Discounter und Supermärkte auch, ganz selbstverständlich Schreibwaren im Sortiment. „Deshalb bin ich mittlerweile nur noch die, zu der die Leute kommen, wenn Not am Mann ist“, sagt Flohr. Dazu kommen immer weniger ihrer älteren Kunden, und die Jungen, die nachkommen, kauften anders ein. „Die sind nicht so verbunden mit dem Geschäft.“

Außer Schreibwaren bietet die gelernte Einzelhandelskauffrau in dem Laden noch Tabakwaren, Geschenkpapier und eine Lotto-Annahmestelle für Kunden an. Doch auch im Lotto-Bereich spürt Flohr, dass es in Ehingen mehr Konkurrenz gibt, zwei solcher Annahmestellen haben in Tankstellen aufgemacht.

„Ich kann es nicht mehr länger machen“

Letztlich habe sie deshalb nur noch die Post. Vor zwei Jahren hat sie hier den Service in dem Bereich noch erweitert, auch Post-Benachrichtigungen übernommen, sprich: Kunden des Konzerns können mit ihren Benachrichtigungskarten ihr Paket bei Flohr im Schreibwarenhandel abholen.

„Es tut mir auch leid, aber ich kann es nicht mehr länger machen“, sagt Flohr. Besonders um ihre Stammkundschaft tue es ihr leid. Und die scheint zahlreich, wie sich gestern Vormittag zeigte, als in dem Laden ein reges Kommen und Gehen herrschte. Immer wieder muss die 49-Jährige das Gespräch unterbrechen, die Kundschaft bedienen.

Viele Kunden spricht Flohr mit Namen an. Für einen ihrer bekannten Kunden hat sie schon die Zeitschriften parat liegen, während sie seine Lotto-Scheine eintippt, plaudern die beiden. Flohr fragt nach dessen Abend in Stuttgart, er erzählt von der riesigen Pizza, die er dort vorgesetzt bekommen habe. „Da habe ich gekämpft.“ Die nächste Kundin steckt das Wechselgeld weg und zieht ein Leckerli für Flohrs Hund Codi hervor. Bevor sie dem Beagel den Snack aber verabreichen darf, muss sie Flohrs sanften Widerstand brechen, die auf dessen Linie achten will. „Das ist doch nur Winterspeck“, sagt die Kundin, streckt dem Hund das Leckerli hin, das mit einem Schmatzen in dessen Maul verschwindet.

Im Juli wären es zehn Jahre

Wie es mit der Post und Lotto-Annahmestelle nach dem 30. Juni weitergeht, weiß die Einzelhandelskauffrau schon. Ihr zufolge übernimmt „1234 Mein Tier“ in Ehingen diese Sparte. Wie es mir ihr selbst weitergeht, das wisse sie jetzt noch nicht. Ihre derzeitige Selbständigkeit jedenfalls will sie aufgeben und danach eine Anstellung suchen. Genauso ergeht es dann auch Flohrs einziger Angestellten, die bis Ende Juni beschäftigt wird.

Im Juli hätte Flohr den Laden seit zehn Jahren als Inhaberin geführt. 2009 hatte sie das Geschäft von ihrer früheren Chefin übernommen, zuvor war sie bei ihr drei Jahre lang angestellt. Für die Zeit nach dem 30. Juni und über künftige Arbeitgeber sagt sie: „Ich bin offen für alles.“

