Gesundheit Wenn dick sein krank macht

Adipositas – hinter diesen zehn Buchstaben verbirgt sich eine chronische Krankheit. Dieses massive, auch krankhafte Übergewicht wird häufig unterschätzt und Betroffene werden diskriminiert – mit Folgen für Körper und Seele. Der Viszeralchirurg Bernd Nasifoglu, Sektionsleiter im Alb-Donau Klinikum Ehingen, hat nun mit der Ernährungsmedizinerin Dr. Ruth Krauss aus Erbach und weiteren Partnern ein Adipositas-Netzwerk in der Region Ehingen gegründet.

In einer Mitteilung der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales über die Gründung dieses Netzwerks heißt es, dass viele Patienten ab einem gewissen Punkt in einem Teufelskreis steckkten: Ihr hohes Gewicht, die Scham oder bereits vorhandene körperliche Einschränkungen machten es ihnen schwer, sich zu bewegen. Zahlreiche Diäten haben dafür gesorgt, dass sie selbst bei kleinen Nahrungsmengen nicht mehr abnehmen und der Frust nach Negativerlebnissen den Teufelskreis noch beschleunigt. „An diesem Punkt hole ich meine Patienten ab“, erklärt Nasifoglu. Schon im ersten Gespräch versuche er klar zu machen, dass die Betroffenen es alleine nicht schaffen können.

„Eine Disziplin alleine könnte den Patienten nicht wirklich helfen“, ergänzt Ruth Krauss. „Im Verbund von Ernährungsmedizin, Internisten, Psychiater, spezieller Physiotherapie, Bewegungstherapie, Ernährungsberatung, und operativen Methoden erreichen wir sehr viel mehr.“ Der Einstieg ins Netzwerk geht immer über die Ernährungsmedizin und eine gründliche Anamnese. Dann folgen, heißt es in der Mitteilung, wenn möglich zunächst konservative Methoden: Ernährungsberatung und Bewegungstherapie, bei Bedarf auch psychologische Unterstützung.

Ist absehbar, dass ein Patient rein konservativ, also ohne Operation, sein Ziel erreichen kann, so wird dieser Weg beschritten. Gelingt es Patienten nicht, innerhalb von sechs Monaten 5 bis 10 Prozent ihres Ausgangsgewichts zu verlieren, kommen auch Operationen in Frage. In der Chirurgischen Klinik in Ehingen werden alle etablierten Verfahren angeboten, also auch Schlauchmagen und der Magen-Bypass.