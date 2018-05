Post Wenn der Briefkasten leer bleibt

Ehingen / Pia Reiser

Seit Februar hat der Ehinger Karlheinz Hausenblas ein Problem: „Ich habe gemerkt, dass die Post nur unregelmäßig oder gar nicht mehr kommt!“ Zwar ist der 75-Jährige Rentner und bekommt nicht jeden Tag Briefe. Aber als er nicht wie sonst die Abrechnungen seiner Krankenkasse im Briefkasten fand, nachdem sie ihm Geld für Arztkosten überwiesen hatte, wurde er stutzig. Rief bei der Krankenkasse an: Diese hatte den Brief abgeschickt. Fragte bei den Nachbarn: Diese hatten die gleichen Probleme mit der Post.

Hausenblas hat in Bonn bei der Beschwerdestelle der Post angerufen, bereits mehrere Male. Dort erhielt er die Zusage, man werde sich um das Problem kümmern. Doch zunächst änderte sich in den Augen des Rentners nichts. In der vergangenen Woche schließlich bekam er tatsächlich einen Brief zugestellt. Darin: Die Mahnung für eine Rechnung vom März – die Hausenblas nie erhalten hatte. „Das ist für mich einfach unangenehm“, sagt er. „Ich nehme gerne Post an, die schon eine Woche alt ist. Solange sie halt nicht ganz wegkommt.“

Hausenblas vermutet, dass die Probleme bei der Briefzustellung mit seinem neuen Briefträger zusammenhängen, der seit Anfang des Jahres für die Hauffstraße in Ehingen zuständig ist. „Davor hatte ich nie Probleme.“ Nun fehlen Hausenblas nicht nur Briefe, er bekommt auch manchmal die Post seiner Nachbarn in den Kasten geschmissen.

Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE bestätigt die Post, dass seit Jahresbeginn ein neuer Postbote in dem Bezirk, zu dem auch die Hauffstaße gehört, arbeitet. „Bedauerlicherweise sind dem Kollegen trotz Einarbeitung bei der Zustellung Fehler unterlaufen“, sagt Sprecherin Carolin Gruber. Diese hätten zu berechtigten Kundenreklamationen geführt.

Hausenblas hatte den neuen Postboten einmal abgepasst, als er schon am Haus vorbeigefahren war, ohne Briefe einzuwerfen. Er fragte ihn, ob er nicht doch Post für ihn hat. Daraufhin habe der Bote in seiner Kiste gekramt und tatsächlich einen Brief für den 75-Jährigen herausgezogen. „Wenn ich ihn nicht angesprochen hätte, hätte ich den Brief nicht bekommen.“ Auf Hausenblas machte der Bote einen überforderten Eindruck. Auf die Probleme angesprochen, sei der Mann freundlich gewesen, sich aber keiner Schuld bewusst.

Die Post hat sofort auf die Reklamationen reagiert, sagt Sprecherin Carolin Grube. Ein Qualitätsmanager habe den Postboten bereits vor Ort nachgeschult, um die Zustellqualität künftig wieder sicherzustellen. „Bei solch einer Nachschulung spricht der Qualitätsmanager persönlich mit dem Mitarbeiter oder geht die Einarbeitung und Fragen mit ihm durch“, erklärt die Sprecherin. Manchmal geht der Qualitätsmanager auch mit in den Bezirk zum Austragen. Eine solche Nachschulung der Postboten sei aber nur in wenigen Fällen nötig.

Das Ergebnis der Nachschulung des Ehinger Postboten kann Karlheinz Hausenblas nun schon beobachten: „Die Situation hat sich in den letzten Tagen sehr verbessert“, erzählt er erleichtert. Scheinbar hätten die Anrufe bei der Post doch etwas bewirkt.