Musik Wenige Gäste erleben ein klasse „Blind Date“

Ihr Studium schlossen Vanessa und Jessica Porter nach zahlreichen internationalen Master classes und Auslandsaufenthalten an der Royal College of Music, London - mit Bestnote an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart bei Prof. Marta Klimasara, Prof. Klaus Dreher und Prof. Jürgen Spitschka ab. Als Duo formierten sie sich 2009 für den renommierten Nachwuchswettbewerb "Jugend musiziert". Außerdem wurden sie in die Stiftung Deutsches Musikleben und die Karl-Jegg-Stiftung aufgenommen und gastierten auf dem Schleswig-Holstein Festival, den Young Euro Classics, dem KALIMA Festival, dem ADAMS Festival, sowie bei Stars von Morgen. 2016 gewann das Duo den 1. Preis des PercussiveArtsWebContest der PAS Italy und wurden mit dem Radio-Kulturnachtpreis Ulm/Neu-Ulm ausgezeichnet.