Feriengemeinschaft Wenig bekanntes Barockjuwel

Unterwachingen / swp

Zum ersten Mal seit seinem Bestehen hat der Arbeitskreis der Feriengemeinschaft „Rund um den Bussen“ in Unterwachingen getagt. Bürgermeister Hans Rieger hat die Mitglieder des drei- bis viermal im Jahr tagenden Gremiums im Sitzungssaal begrüßt und ihnen die kleine Gemeinde mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Inhaltlich ging es bei der Sitzung auch um eine neue Wanderbroschüre, die nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Manfred Weber in Planung ist, nachdem so ein Angebot bei Messeauftritten stark nachgefragt werde. Dabei sollen etwa 20 ausgearbeitete Wandervorschläge der Gemeinden „Rund um den Bussen“ dargestellt werden. Bis es allerdings soweit ist und die neue Wanderbroschüre in Druck gehen kann, müssten noch Fragen zur Finanzierung, der Einbindung von Sponsoren sowie Gestaltung und Gesamtauflage noch geklärt werden. Ziel sei, die neue Wanderbroschüre bei der CMT im Januar 2019 herauszubringen.

Im Anschluss an die Sitzung hat der Ausschuss die Dorfkirche von Unterwachingen besucht. Restaurator Gebhard Kopp aus Emerkingen erläuterte den Mitgliedern die Pfarrkirche Cosmas und Damian mit ihren Fresken, Wand- und Deckengemälden. Sie sei ein noch wenig bekanntes Barockjuwel, so die Aussage Kopps. Dieses Juwel ist auch im Kirchenführer der Ferienlandschaft „Rund um den Bussen“ enthalten. In den Jahren 1754 bis 1757 von Giovanni Caspare Bagnato anstelle einer Vorgängerkirche erbaut, präsentiert sich die stattliche Kirche im aufwendigen Barockstil. Die Stukkaturen wurden von Francesco Pozzi ausgeführt, das farbenfrohe Deckengemälde (1756) stammt von Joseph Ignaz Wegscheider. Gebhard Kopp ging noch auf einige Besonderheiten der Kirche, ihre Schönheit sowie Größe ein und bemerkte, dass seit 1756 an der Dorfkirche kaum etwas verändert wurde. Nur die Kommunionbank wurde entfernt, was Kopp bedauert hat.