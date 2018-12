Dienstleistung Weilersteußlingen: Betroffene widerspricht Post

Weilersteußlingen / sab

Die Zustellprobleme der Deutschen Post im Allmendinger Teilort Weilersteußlingen reichen nach Angaben von Cäcilia Bierer weiter zurück als von dem Unternehmen angegeben. Wie die Frau aus Weilersteußlingen gestern unserer Zeitung sagte, habe es in den Wochen zuvor bereits Zustellprobleme gegeben. Auch seien, entgegen der Darstellung des Unternehmens, bei ihr und ihrem Mann erst an Heiligabend zehn Briefe aus der vergangenen Woche eingegangen, nicht bereits Donnerstag und Freitag, wie Post-Sprecher Gerold Beck am Donnerstag sagte. Unter den Briefen habe sich auch eine Rechnung befunden, die gemäß Poststempel von Freitag, 14. Dezember, datiert. „Wenn ein Weihnachtsbrief erst an Weihnachten oder danach kommt, ist das nicht schlimm.“ Aber bei einer Rechnung gehe das gar nicht.

Die Rechnung betrifft die Arbeit ihres Mannes, Förster Werner Bierer. Sie hält es für nicht nachvollziehbar, dass für die Verzögerung in der Zustellung ein Lehrling verantwortlich gemacht wird. Außerdem habe sie von einem Zusteller gehört, dass Weilersteußlingen den Zustellbezirk gewechselt habe, zudem der Zustellung von Paketen der Vorrang gegeben worden sei.

Sprecher Beck widerspricht, eine Neuzuschneidung der Bezirke habe es im vergangenen halben Jahr nicht gegeben, auch werde Paketen gegenüber Briefen kein Vorrang gegeben. Es habe aber Verstärkerbezirke gegeben, sprich zusätzliche Austräger, die eingesetzt wurden. Er betonte erneut, dass der Bezirk „am Samstag sauber war“, alle Briefe zugestellt gewesen seien.