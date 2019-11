An diesem Sonntag beginnt die Adventszeit – und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte, der Adventsbasare und anderer Veranstaltungen, die es nur in dieser einmaligen Zeit des Jahres gibt. Wie beeindruckend viele Möglichkeiten es in Ehingen und Umgebung gibt, bei Punsch, Glühwein oder anderen...