Brauchtum Weihnachtsgeschichte zur Fasnet in Untermarchtal

Weihnachtsgeschichte zur Fasnet in Untermarchtal

Untermarchtal / Von Hermann Illenberger

Es wird nicht gearbeitet im Schwäbischen, sondern „g’schaffet ond bucklet“. In fast allen Programmpunkten beim Zunftball in Untermarchtal wurde das Schwäbische zum Credo. So auch beim Arztbesuch, wenn herauskommt, dass das Altern zwar viel Unangenehmes mit sich bringt. Jedoch „lauft’s de richtige Weg halt, wenn sui nemma guat sieht und er nemma guat hait“.

Immer gern gehört und gesehen ist auch „Hannes und der Bürgermeister“ auf „Untermarchtelisch“. So auch dieses Jahr, wieder mit dem echten Bürgermeister Bernhard Ritzler – und seinem Sohn, der wirklich Hannes heißt. Dieser mahnt, es werde oben gespart und „unten geht’s wieder raus“, und deutet auf den miserablen Zustand seines Besens. Zudem habe der Amtsschimmel sich bereits auch am Gebäude angesetzt, moniert der Amtsdiener. Den Bürgermeister treibt derweil seine freiwillige Prostata-Vorsorgeuntersuchung um.

Der umherziehenden Landstreichergruppe ist vor allem wichtig: Fällt eine Flasche runter, Hauptsache der Flasche tut’s nichts. Denn die derben Kerle sind aufs Pfandgeld scharf. „Drei Wochen blau – und tschau“, verabschieden sie sich trocken.

Moderatoren mit Witz

Die Bühnenmoderatoren Felix Teschner und Jens Rapp machten ihre Sache hervorragend. Sie lieferten immer wieder Zwischeneinlagen mit viel Witz und Humor. Bei einem Jahresrückblick nahm Rapp die Fasnet mit ihren Kuriositäten und Tollpatschigkeiten aufs Korn, manche der anwesenden Narren sahen sich selbst auf die Schippe genommen.

Nach den schwungvollen, mit Zugaben gekrönten Tänzen der Untermarchtaler Jazztanz-Girlies und der Tanzgarde aus Baltringen bestritt der Zunftrat das Programmfinale – mit einer Weihnachtsgeschichte. Ein junges Paar, sie guter Hoffnung, sucht eine Herberge zum Übernachten. Die Untermarchtaler Wirte haben aber für eine Aufnahme keine Zeit, Lust oder kein Zimmer frei.

Sportheim nicht besetzt, Hirsch überfüllt, Linde hat einen großen Umbau zu bewältigen – so bleibt allein die Narrenstube. Dort ist noch ein Platz auf der Büttelkutsche frei. Nach der Verkündung des Engels erscheint eine Altlacha-Hexe mit einem Kind in der Wiege. Alle Gruppen wollen es für ihre Zunft beanspruchen: Altlacha-Hexa, Narrenbüttel, Schopfboale und Hoka-Ma.

Alle Programm-Darsteller versammelten sich zum Finale auf der Bühne, um mit dem Publikum und Akkordeon-Begleitung von Moderator Jens das Untermarchtaler Narrenlied zu singen.