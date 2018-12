Brauch Weihnachtliches Wiedersehen alle Jahre wieder

In gemütlicher Runde beisammen sitzen und über Neuigkeiten im Privaten, das Studium oder den Beruf plaudern, das hat viele in die Ehinger Kneipen gelockt, wie hier im Amadeus. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / RENATE EMMENLAUER, CHRISTINA KIRSCH

Man hat unter dem Jahr eigentlich immer nur mit einer Handvoll Leuten engeren Kontakt“, sagte Simone Renz in der Brasserie Amadeus am Abend vor Heiligabend. Der 23. Dezember ist der Termin, an dem die Studierenden nach Ehingen heimkommen und Weihnachten mit ihren Eltern verbringen. Die jungen Erwachsenen der Abiturjahrgänge treffen sich in den Kneipen, es gibt Massenumarmungen. „Man fühlt sich sofort wieder jünger“, sagte Daniel Fiderer aus Emerkingen, dem Simone freundschaftlich das Knie tätschelt. „Daniel war schon immer ein Frauenschwarm.“

Simone kommt aus Schweden auf Heimatbesuch. Beide haben 2013 am Johann-Vanotti-Gymnasium ihr Abitur abgelegt. Von knapp 80 ehemaligen Abiturienten seien etwa 40 an diesem Abend unterwegs, schätzte Simone Renz. „Es kommt einem so vor, als ob man erst gestern Abitur gemacht hätte“, ergänzte eine Freundin. Die einzelnen Jahrgänge machen eine Uhrzeit für ein gemeinsames Essen aus und ziehen dann in kleineren Gruppen durch die Stadt. „Ehingen ist so klein, da trifft man dann im Laufe des Abends immer wieder aufeinander“, sagte Daniel Fiderer.

Die Heimkehrer pendelten in diesem Jahr unter anderem zwischen der Brasserie Amadeus, dem Bistro 84, dem Highlander und der Villa Max. Das Gasthaus Schwanen, das sonst eine beliebte Anlaufstelle ist, fiel aus, weil es geschlossen war.

Auf der Route lag günstig erstmals ein Partyzelt, das Tom Breymaier vom Ur-Schlecker-Team am Freitagabend aufgebaut hatte. „Der Freitagabend ist derjenige Abend, an dem die großen Ehinger Firmen ihren letzten Arbeitstag haben. Und der wird meistens in Kneipen begossen“, sagte der Veranstalter, der von einem vollen Erfolg für sein Partyzelt sprach, das mehrere Tage auf dem Platz stand. Die nächste„Ur-Schlecker“-Party hat Breymaier, Eventmanager aus Rottenacker, übrigens schon für die Ehinger Fasnet in Planung: „Wir stellen am Glombigen und Fasnetsdienstag ein großes Festzelt auf den Viehmarktplatz.“

Die Veranstaltung war zwar am Sonntagabend um 20 Uhr noch kaum besucht, aber nach 22 Uhr konnte die Security ein volles Zelt vermelden. Ausschank gab es bis 1 Uhr, die Musik durfte bis 24 Uhr laufen. DJ Sven Letzner legte auf, es gab Cocktails und Drinks, dazu Lichteffekte und Nebelschwaden bis zum Schluss. „Die Musik ist echt gut“, sagte Niklas Braun aus Ehingen, der das Partyzelt als Bereicherung der Partymeile ansah. Ufuki Kurt, die mit ihrer Familie aus Hannover angereist war, um Weihnachten im Kreis der Angehörigen zu feiern, fand das neue Angebot toll. „Da kommt so eine lockere Party gerade recht.“ Auch Kevin Kosa aus Unterwachingen sah das Zelt als gute Möglichkeit, noch abzutanzen.

Wer jedoch Gesprächsbedarf hatte, ging in die Kneipen oder stand vor dem Zelt auf dem Marktplatz. Obwohl in den fünf Jahren seit dem Abitur bei den Ex-Abiturenten kaum äußerliche Veränderungen festzustellen waren, gab es Neues zu erzählen. Yannik Gölz wollte nach dem Abitur Informatik studieren und landete bei einem Musikmagazin, für das er jetzt schreibt. „Du bist nochmal gewachsen“, stellte einer seiner früheren Mitschüler fest. Große Bewunderung erhielt Yannik für seine „coole“ Jacke. „Das ist die alte Snowboardjacke von der Oma der Freundin meiner Freundin“, erklärte der Ehinger die Herkunft des guten Stücks. Andere tauschten sich aus, wer schwanger sei oder wo es wen aus beruflichen Gründen hinverschlagen habe.

Und was planten die Ex-Abiturienten für den 24. Dezember? Die meisten wollten erst den Kater auskurieren, dann mit Eltern und Geschwistern Weihnachten feiern. In fünf bis zehn Jahren gehören sie dann zur Elterngeneration, die sich das Kater-Auskurieren nicht mehr leistet, weil morgens der Nachwuchs ins Elternbett hüpft und Weihnachten nicht erwarten kann.