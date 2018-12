Pflegeeinrichtungen Weihnachten am Pflegebett

Munderkingen / Maria Bloching

Eine gute Kommunikation zwischen Pflegeleitung und Pflegekräften ist das A und O. Nur wenn man weiß, wer freiwillig für welche Schicht über Weihnachten und den Jahreswechsel zur Verfügung steht, kann der Einsatzplan für alle Seiten zufriedenstellend sein. Es wollen längst nicht alle Bediensteten an Weihnachten daheim feiern; manche sind gerne bereit, die Feiertage am Pflegebett zu verbringen. Dafür haben sie dann vielleicht über den Jahreswechsel frei. Das Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen ist gut auf die Feiertage vorbereitet, Weihnachten soll für die 86 Menschen in stationärer Pflege und für die 33 Bewohner in den zwei Wohnanlagen ganz besonders feierlich gestaltet werden. Jens Sachs, stellvertretender Pflegedienstleiter, übernimmt mit weiteren Kollegen am heutigen Heiligabend die Frühschicht, so hat er abends Zeit für Frau und vier Kinder.

„Alles ist viel emotionaler“

Die Arbeit unterscheidet sich spürbar von den restlichen Tagen im Jahr: Bereits am Vormittag geht es im Haus feierlich zu, mit Andacht in der Hauskapelle, das Jugendorchester spielt. Für die Frühschicht wurde eine Teilzeitkraft zusätzlich eingeteilt, damit mehr Zeit fürs Miteinander bleibt. „In meinem Wohnbereich leben 21 Menschen. Wir decken die Tische feierlich ein und sorgen für einen festlichen Rahmen“, sagt Sachs. Angehörige kommen und feiern am Christbaum mit. „Alles läuft viel emotionaler ab“, hat Sachs die Erfahrung gemacht. Die Senioren schauen zurück und erinnern sich an Weihnachtsfeste während der Kriegs- und Nachkriegszeiten, sie genießen es, aus ihrer Vergangenheit zu berichten.

Noch nie habe es Schwierigkeiten beim Einsatzplan gegeben, sagt Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß. „Die Regelungen sind ganz klar: Wer an Weihnachten arbeitet, hat an Silvester frei. Im Jahr darauf wechselt es dann. Bei uns gab es noch nie Diskussionen, weil klar ist, dass das einfach zum Beruf gehört.“ Je drei Mitarbeiter sind im Wohnbereich von Jens Sachs für die Früh- und die Spätschicht mit je sieben Stunden eingeteilt. In der Nacht arbeiten zwei Fachkräfte, außerdem halten sich weitere im Hintergrund in Bereitschaft. Alle genießen die besondere Atmosphäre: „Ich empfinde es als Privileg, unsere Bewohner bei diesem Fest begleiten zu dürfen. Schon morgens beim Ankleiden legen sie großen Wert auf schöne Kleider, sie richten sich die Haare und manche Frauen legen sogar Lippenstift auf“, erzählt Sachs. Dasselbe gelte für Silvester: „Auch wir lassen Raketen knallen.“ Allerdings nicht um Mitternacht, sondern gleich nach dem Abendessen, weil nur wenige Bewohner bis zum Jahreswechsel durchhalten. Am Neujahrstag allerdings seien alle ganz erpicht auf den Neujahrsgruß, der am Frühstückstisch ausgetauscht wird. „Man erzählt sich von den Vorsätzen und ist gespannt, wie lange diese halten“, lacht Sachs.

Auch in der Seniorenbetreuung Haus Granheim war es bisher nie ein Problem, die Feiertage mit Fachkräften zu besetzen. „Am Heiligabend sind alle 17 Mitarbeiterinnen da und feiern mit unseren 12 Bewohnern“, berichtet Heim- und Pflegedienstleiterin Edeltraud Monien. Seit elf Jahren sei es eine schöne Tradition, dass um 14 Uhr Pfarrer Otto Glökler mit den Bewohnern, mit Angehörigen und Menschen aus dem Dorf Gottesdienst im Haus feiert, es gibt eine musikalische Umrahmung und im Anschluss Kaffee und Kuchen sowie Bescherung.

Saitenwürstle mit Kartoffelsalat

Auf den Tisch kommen am Heiligabend traditionell Saitenwürstle mit Kartoffelsalat, an den Weihnachtsfeiertagen gibt es festliche Menüs. „Jede Mitarbeiterin arbeitet nur eine Schicht über die Feiertage. Die meisten sind schon älter und haben keine kleinen Kinder mehr. Das macht die Einteilung natürlich einfacher“, weiß Monien.