Geschichte Weihnachten 1918: Zeit des Mangels, Zeit des Umbruchs

Ehingen / Von Julia-Maria Bammes

Verordnungen, politischer Umbruch und Tod prägten das erste Weihnachtsfest nach dem Großen Krieg.

Weihnachten 1918 ist eine eher nasse Angelegenheit. Das schreibt der „Volksfreund für Oberschwaben“, damals Tageszeitung und Amtsblatt für Ehingen. Dieses nasse Weihnachten – „kurz vor dem Fest ist aber der Schnee dem Föhnsturm zum Opfer gefallen“ – ist das erste Weihnachten, an dem wieder Frieden herrscht. Es ist das erste Fest nach dem „Großen Krieg“, der vier Jahre lang gewütet hat.

Einen Einblick in das Leben des Jahres 1918 gibt der „Volksfreund“. Täglich erscheinen vier Seiten des Blattes. Verordnungen und Bekanntmachungen dominieren. Eines ist klar: Es sind Zeiten des Mangels. Es fehlt an Kohlen, an Nahrung, an Kleidung.

Dass sie nur mit Lebensmittelkarten einkaufen können, sind die Menschen längst gewohnt: Zunächst wurden die Karten 1915 für Brot eingeführt, später waren die anderen Lebensmittel betroffen. Am 14. Dezember heißt es etwa: „Die für November bestimmten Graupen sind nunmehr eingetroffen“, die Marke kann nun abgerufen werden. Das heißt: Es gibt zwei Suppenwürfel, 50 Gramm Teigwaren, 200 Gramm Graupen.

Wer Kühe hat, ist verpflichtet, sämtliche Milch an die Sammelstellen zu liefern. Die Mengen sind genau festgelegt. Das gilt auch für das, was an die Bevölkerung gegeben wird: Kinder im Alter von eins bis zwei Jahren sollen täglich einen Liter Milch bekommen. Für die Drei- bis Sechsjährigen ist ein halber Liter vorgesehen, für stillende Frauen (für jeden Säugling) ein Liter.

Fleischzulage vor dem Fest

Fleisch ist rar. Am 4. Dezember kündigt der „Volksfreund“ die „Aufhebung der fleischlosen Wochen“ vom 16. bis 22. Dezember und vom 6. bis 12. Januar an. „Es wird also auch in diesen Wochen Fleisch in der gleichen Menge wie seither abgegeben.“ Ob dies wirklich der Fall ist, und ob es tatsächlich Fleisch für alle gibt, ist ungewiss. Am 17. Dezember wird verkündet: „Infolge des starken Angebots von Schlachtvieh gewährt die Fleischversorgungsstelle (. . .) für die Weihnachtswoche eine Fleischzulage in Höhe der Wochenration.“ Der Gewichtswert der Marken ist auf 30 Gramm erhöht worden. Am 23. Dezember erscheint dann, „dass am Dienstag, 24. Dezember, und Dienstag, 31. Dezember 1918, in den Metzgereien und Fleischwarenhandlungen Fleisch und Fleischwaren abgegeben werden dürfen“.

Auch Kleidung ist gefragt. Wer Gebrauchtes hat, darf dieses nicht selbst verkaufen. „Es wird daher aufmerksam gemacht, dass getragene Kleidungsstücke und Schuhwaren nach wie vor nur an die im Bezirk errichteten Altkleidersammelstellen in Ehingen und Munderkingen verkauft und abgegeben werden dürfen.“ Die Reichsbekleidungsstelle teilt zu – so etwa auch am 9. Dezember: Frauenhemden, Erstlingsjäckchen, Betteinlagen, Wickeltücher sowie Strickwolle werden Geschäften in Ehingen und Umgebung zugesprochen. Ebenso „eine Partie Militärschuhe und Stiefel“, die jedoch nur an in der Landwirtschaft Beschäftigte abgegeben werden dürfen. Anspruch hat nur, wer einen Bezugsschein vorlegen kann.

Bauernräte und Bürgersorgen

Mit dem Ende des Krieges ist das Weltbild ein anderes geworden. Im November 1918 wird offiziell der Acht-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Am 28. Dezember warnt der „Volksfreund“: „Christliches Volk, der Fuchs geht um“. Die Sozialdemokratie wisse gar hinterlistig, ihre wahren Absichten zu verbergen. Das Blatt wettert gegen das Ansinnen, Kirche und Staat zu trennen (dies vollzieht sich 1919, geregelt von der Weimarer Verfassung). Bitter: Bereits im Jahr 1918 werden Menschen jüdischen Glaubens beschimpft: „und eine Menge der heutigen deutschen Minister sind ungläubige Juden und Judensöhne“.

Zurück nach Ehingen: Die Gründungsversammlung für den Bauernrat am 13. Dezember ist „trotz abscheulichen Wetters“ sehr gut besucht. Die Versammlung verlangt die Ablösung der Fiedeikommisse (dies bezeichnet das Sondervermögen einer Familie, das ungeteilt in der Hand eines Familienmitgliedes ist) – auf „dem Wege der gesetzlichen Ablösung“. Weiter wollen die Bauernräte in die Lebensmittelablieferung eingebunden werden.

Kritik äußert der „Volksfreund“ am Arbeiter- und Soldatenrat, der sich am 14. Dezember zur Neugründung trifft. Einer der Redner, ein Matrose, habe das Publikum „durch sensationelle größtenteils unwahre Aussprüche“ anzupeitschen versucht.

Anders klingt der Bericht über die Gründung eines Bürgerrats am 18. Dezember. „Ohne eine gute Standesvertretung, ohne festes Zusammenhalten sind wir machtlos gegen die rote und überrote Flut“, wird der Schriftleiter zitiert. Zugegen ist auch Stadtschultheiß Andreas Locher (Bürgermeister von 1906 bis 1926).

Keine Kohlen, keine Arbeit

Die Menschen müssen wohl frieren. Wie knapp der dringend benötigte Brennstoff ist, lässt sich aus einer Notiz vom 6. Dezember herauslesen: „Nach Mitteilung der Staatseisenbahn sind die Güterstellen zur Annahme für Fracht und Eilgut bis auf weiteres wegen Kohlenmangel um 5 Uhr abends geschlossen.“ Am 9. Dezember veröffentlicht der „Volksfreund“ „Maßnahmen zur Kohlenersparnis“. Um Brennmaterial zu sparen, schreibt das Arbeitsministerium die Arbeitszeiten vor: Gewerbebetriebe, die mit Kohle heizen oder mit Kohlekraft produzieren, dürfen nur von 9 bis 2 Uhr arbeiten. Ladengeschäfte können von 9 bis 16 Uhr öffnen.

Die Polizeistunde wird auf 9 Uhr abends festgesetzt, Kinovorstellungen müssen um 20 Uhr geschlossen werden. Die Straßenlampen werden um 22 Uhr ausgeschaltet, „solange bei dem gegenwärtigen außerordentlich niederen Wasserstand der Donau zur Erzeugung des dabei verwendeten Lichts Kohle verwendet werden muss“, veranlasst Oberamtmann Quintenz (siehe Info).

Aus dem Felde zurück

Für die Trauer bleibt zwischen all dem Mangel und Umbruch nicht viel Platz. Die Todesanzeigen sind dennoch mit dicken schwarzen Balken umrahmt. Oft ist die Rede von Pflichterfüllung, etwa auch in der Anzeige für einen 20-Jährigen aus dem Winkel, der nach 14 Monaten als Soldat auf dem Rücktransport vom belgischen Mons nach Aachen stirbt.

Ein 32 Jahre alter Kanonier aus Ehingen kommt nach 44 Monaten als Soldat zwar wieder nach Hause, stirbt aber nach kurzer, schwerer Krankheit. Wer überlebt hat, weist mitunter in einer Anzeige darauf hin, etwa der Dentist Alexander Merkle aus Munderkingen, „vom Felde zurück hat seine Sprechstunden 8 bis 12 und 1 bis 5 Uhr wieder aufgenommen“. Das Leben geht weiter.