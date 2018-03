Nahversorgung Wechsel bei der Post-Agentur in Schelklingen

Ute Wekwert in ihrer Postagentur in Schelklingen. Wekwert schließt die Agentur Mitte Juli, ihren „City-Treff“ in den Räumen führt sie weiter. © Foto: Raidt

Schelklingen / Bernhard Raidt

Ute Wekwert schließt die Postagentur Mitte Juli, ihren City-Treff führt sie weiter. Eine neue Postagentur wird in den Räumen von Blumen Haimerl eröffnet.

Mit Ute Wekwert an einem Wochentag ein längeres Gespräch zu führen, ist ein etwas schwierigeres Unterfangen: Sie hat zahlreiche Kunden zu bedienen in ihrer Postagentur in Schelklingen. Briefmarken, Auslandsendungen, Überweisungsformulare für die Postbank – es gibt eine Menge zu tun in Sachen Post. Doch bald ist Schluss: Wekwert schließt Mitte Juli die Postagentur in Schelklingen – sie öffnet dann ein Geschäft weiter, bei Blumen Haimerl (siehe Info). Das Geschäft, den „City-Treff“, führt Wekwert allerdings in den Räumen in der Marktstraße weiter, nur eben ohne Postdienste. Lotto, Tabak, Zeitschriften sind dann dort zu haben. Wekwert hat noch ein paar weitere Ideen: Sie will Biosphärenprodukte anbieten, auch Kaffee ist jetzt schon im „City-Treff“ zu bekommen. Stühle und Tische im Freien sollen Besucher zum Verweilen einladen – was etliche in Schelklingen freuen dürfte: Denn das wertet die Innenstadt von Schelklingen noch einmal auf.

Zeit für Veränderung

Seit 20 Jahren bietet Wekwert die Postdienste in Schelklingen an. Heidi Sommer-Knieß arbeitet mit, Karin Kempf hilft an Samstagen immer wieder aus. „Zwei sehr zuverlässige Mitarbeiterinnen“, lobt Ute Wekwert. Doch es sei Zeit für eine Veränderung. „Es ist mir auf Dauer zu viel“, sagt Wekwert offen. Denn das Geschäft mit den Postdiensten werde immer intensiver. Schon allein die Zahl der Pakete habe enorm zugenommen. „So viele Pakete, wie wir jetzt an einem normalen Wochentag hier haben, hatten wir vor Jahren nur an Weihnachten“, berichtet sie. Die vielen Bestellungen im Internet machen sich in Form einer Paketflut auch in Schelklingen bemerkbar. Auch sonst werde es immer hektischer. An Silvester habe sie entschieden, dass Schluss sein soll mit den Postdiensten, berichtet Wekwert. Dass die Postagentur jetzt von Juli an nur ein Geschäft weiter eröffnet, war auch Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh ein großes Anliegen. „Es ist einfach wichtig, dass Postdienste weiter in unserer Innenstadt angeboten werden“, sagt er. Das sei ein bedeutender Faktor für die Besucher der Schelklinger Innenstadt. Ruckh hat bei Walter Haimerl angerufen und gefragt, ob er nicht die Postagentur übernehmen möchte – Haimerl betreibt eine solche auch bereits in Öpfingen. Dass Haimerl die Post in der Innenstadt weiterführt, „hat mir eine Sorge genommen“, sagt der Schelklinger Bürgermeister. Haimerl hatte übrigens schon am selben Tag ein Gespräch mit dem Bezirksleiter der Post, der ihm die Übernahme der Postagentur vorschlug.

Neu gestaltete Räume

Einen Wermutstropfen für die Bürger gibt es allerdings – die Postbank bietet nach dem Umzug keine Dienste mehr in Schelklingen an. Kunden müssen nach Blaubeuren oder Ehingen, wenn sie Bankgeschäfte erledigen wollen. Viele aus Schelklingen und Umgebung werden das bedauern – die Postbank habe doch viele Kunden in der Stadt, sagt Wekwert. „Ich überlege mir gerade, ob ich das Konto wechseln soll“; sagt denn auch ein Kunde am Mittwoch in den Räumen der Postagentur, als die Rede auf das Ende der Postbank-Dienste in der Stadt kommt.

Ruhigere Zeiten

Ute Wekwert freut sich, dass die Postagentur in der Stadtmitte erhalten bleibt – aber auch auf etwas ruhigere Zeiten in ihrem „City-Treff“. Die Räume sollen nach dem Auszug der Post neu gestaltet werden. Es könne sein, dass der Laden deshalb für kurze Zeit geschlossen sei. Aber dann gebe es Gelegenheit, mal wieder ausführlich mit den Kunden und Freunden ein Gespräch zu führen, oder, wie sie sagt, ein „Schwätzle“ zu halten. Am Mittwochvormittag ist dafür jedenfalls kaum Zeit – Wekwert begrüßt viele mit Vornamen, sie hat alle Hände voll zu tun, Pakete anzunehmen und Briefmarken auszugeben.