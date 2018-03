Rottenacker Wasserretter der Feuerwehr üben am Badesee

Rottenacker / Amrei Groß

Die Wasserretter der Feuerwehr Rottenacker üben bei jedem Wetter. Nun wurde die Rettung eines Ertrinkenden simuliert.

Vier Grad Celsius im Wasser, stramm unter Null Grad draußen. Nicht gerade traumhafte Bedingungen für einen Badetag am See. Und doch ist eine Gruppe der Feuerwehr Rottenacker auf dem Weg eben dorthin. Auf ihrem Übungsplan steht die Rettung eines Ertrinkenden aus dem örtlichen Badesee. Die Temperaturen sind für Kommandant Gerd Grötzinger dabei kein Hindernis – der Ernstfall kann schließlich auch bei jedem Wetter eintreten.

Dazu kommt: Die Retter sind bestens für Einsätze auch unter derart widrigen Witterungsbedingungen ausgerüstet. Overalls aus sechs Millimeter starkem Neopren schützen sie vor dem eisigen Seewasser. „Kalt ist es eigentlich nur draußen und im ersten Moment“, sagt Wasserretter Markus Ulmer. Im Wasser erwärme der eigene Körper einen dünnen Wasserfilm zwischen Neopren und Haut, sodass eine zusätzliche Isolierung entstehe. Rund 30 Minuten können die Männer deshalb auch im Winter im Wasser bleiben, sagt Kommandant Gerd Grötzinger. „Solange sie etwas zu tun haben, ist das kein Problem.“

Zu tun gab es am Montag einiges. Beim Eintreffen der Feuerwehr ruderte Benjamin Rommel, der an diesem Tag den zu Rettenden gab, bereits panisch mit seinen Armen im Wasser des Badesees. Unter seinen gespielten Hilferufen ließen seine Kameraden das wehreigene Rettungsboot zu Wasser.

Binnen Minuten erreichten sie den „Ertrinkenden“. Ein beherzter Kopfsprung ins eisige Nass, drei, vier starke Schwimmzüge – schon konnte Rommel durch einen Wasserretter unterstützt werden. Ein zweiter bereitete unterdessen das Spineboard vor, eine stabile Kunststofftrage zur Rettung verletzter Personen. Mit seiner Hilfe gelang es den beiden Feuerwehrmännern im Wasser und ihrem Kameraden im Boot, den Verunglückten schonend an Bord zu bringen. Unter ständiger Betreuung des Verletzten ging es zurück ans Ufer.

Dort zeigte sich Kommandant Gerd Grötzinger mit dem Verlauf der Übung zufrieden. Alles sei reibungslos vonstatten gegangen. Und auch die Feuerwehrmänner hatten nichts zu klagen. „Ich habe es mir kälter vorgestellt“, gab Ulmer zu. Einzig die Finger in den dünnen Handschuhen seien in Windeseile klamm geworden. „Sonst ging es eigentlich.“

Ordentliches Aufwärmen nach dem eisigen Einsatz war dennoch Pflicht. „Im Einsatz haben unsere Wasserretter immer Wechselkleidung dabei“. Außerdem stehe der geheizte Mannschaftstransportwagen als Umkleide- und Aufenthaltsraum für sie bereit. Am Montag ging es schnellstmöglich zurück ins Gerätehaus.

Seit 2012 verfügt die Feuerwehr Rottenacker über 13 ausgebildete Wasserretter. Die Männer haben alle eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer in Theorie und Praxis durchlaufen und das Deutsche Rettungsschwimm-Abzeichen in Silber abgelegt. Sie sind geschult im Retten von Personen aus verschiedensten Situationen im und am Wasser. In der Prüfung mussten sie unter anderem 300 Meter in maximal 12 Minuten in Kleidung schwimmen und sich im Wasser entkleiden, weitere 400 Meter in maximal 15 Minuten schwimmend zurücklegen, mehrmals tauchen und mehrere Personen aus dem Wasser retten.

Auch die Befreiung aus Umklammerungen und Würgegriffen stand für die Männer auf dem Programm. „Wenn sonst nichts hilft, tauchen wir ab“, sagte Ulmer. Ein Wasserretter sei immer in der Lage, die Luft länger anzuhalten als eine hilfebedürftige Person in Panik.