Landwirtschaft Was tun gegen die Gespinstmotte?

Berg / Anne Hagenmeyer

Zusammen mit der Stadt Ehingen lud der BUND zum Grünen Tisch mit dem Thema Apfelgespinstmotte ein. 2018 trieb der Schädling sein Unwesen, vor allem in Obstgärten entlang der Donau im Ehinger Umkreis. Nun wollten 75 Bauern und Gärtner wissen, wie man sich vor den gefräßigen Raupen schützen kann.

Jochen Bayer von der Pfullinger Firma Biofa AG erklärte die Entwicklung der Motte innerhalb eines Jahres, die im Spätsommer ihre Eier unterhalb der Blattknospen ablegt. Im Mai schlüpfen die Raupen, die sich sofort über die frischen Blätter hermachen. In ihren Netzen verpuppen sie sich dann und wenige Wochen später schlüpfen die Motten. „Zum Glück haben wir nur eine Generation im Jahr“, sagte Bayer. Allerdings lege jede einzelne Motte circa 150 Eier. Die Firma Biofa vertreibt zwei biologische Spritzmittel, die man gegen den Schädling einsetzen kann: ein ätherisches Öl sowie ein Bakterium, das gegen Schmetterlingsraupen eingesetzt wird.

Schnell war allen Beteiligten klar, dass ganze Streuobstwiesen nicht gespritzt werden können, dass die beiden Mittel eher für den heimischen Garten geeignet sind. Baumwart Rüdiger Lesehr fragt den Biologen nach den natürlichen Feinden der Gespinstmotten. Diese seien nicht bekannt, sagte Bayer. Allenfalls Vögel könnten die Raupen holen, doch die mieden Gespinste.

Obstbaumpfleger Edgar Götz aus Weilersteußlingen habe gute Erfahrungen mit dem Klopfen gemacht, sagte er: „Klopft man mit einem Stock an einen mit Gespinsten befallenen Ast, fallen die Raupen an langen Fäden herunter“. Nun gelte es, die Fäden schnell abzuschneiden und die Raupen zu vernichten. Lesehr erinnerte sich an einen enormen Befall einer anderen Art von Gespinstmotte vor etwa zwölf Jahren, der im Folgejahr wieder verschwunden war. Diese Beobachtung teilte er mit der Gartenbesitzerin Ruth Baisch, die erzählt hat, wie unterschiedliche Gespinstmotten in einem Jahr den Schneeball, dann ein Weidengehölz und dann ein Pfaffenhütchen befallen. Dazwischen hat sie Jahre ohne Befall. Lesehr glaube noch nicht an die massenhafte Ausbreitung des Schädlings. Populationen würden, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, von alleine zusammenfallen.

Manche Äpfel mehr gefährdet

Wolfgang Reitmayer aus Öpfingen hat auf seinem Streuobst beobachtet, dass bestimmte Apfelsorten mehr befallen werden als andere. Er nannte hier vor allem den Klarapfel und die Goldparmäne. Andere Obstbauern haben Ähnliches beobachtet. Angela Scheffold hat mit ihrer Streuobstwiese im Februar mit der vorbeugenden Bekämpfung angesetzt, indem sie das Schnittgut, an dem sich die Larven befinden können, fürs Funkenfeuer abgegeben hat. Dazu rät auch Jochen Bayer, der desweiteren mit Biofa an Pheromonfallen arbeitet, um mit Duftstoffen die männlichen Falter anzulocken.