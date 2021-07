Schon der dicke Stapel an Unterlagen, die Ortsvorsteher Markus Stirmlinger am Dienstag in der Gymnastikhalle der Grundschule dabei hatte, deutete auf viele Themen für den Ortschaftsrat hin. Ganz oben auf die Wunschliste für den Haushalt 2022 der Stadt Ehingen setzte das Gremium die Sanierung und E...