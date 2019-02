Abendstimmung Warme Farben am Himmel kurz vor Ende des Winters

Ehingen / swp

Das schöne Frühlingswetter kurz vor Ende des meteorologischen Winters bringt malerische Sonnenuntergänge mit sich. Unser Fotograf Herbert Geiger hat am Dienstag die letzten Sonnenstrahlen am Himmel oberhalb vom Schützenhaus mit Blickrichtung Ehingen eingefangen, während Konviktskirche, St. Blasius und Liebfrauenkirche schon in künstliches Licht getaucht sind. Das Wetter bleibt übrigens freundlich – zumindest am Mittwoch und am Glombigen Donnerstag. Gemäß Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes gibt’s Sonne satt und Temperaturen um die 16 Grad Celsius, am Donnerstag begleitet von starkem Wind. Am Freitag, zum meteorologischen Frühlingsanfang, wird’s weniger schön: Dann soll’s Regen geben.