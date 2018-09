Allmendinger Gesundheitstage Wann Kopfschmerzen ein Fall für den Neurologen sind

Allmendingen / Julia Deresko

Kopfschmerzen sind wohl den meisten Menschen bekannt. Doch wann ist der Kopfschmerz Ausdruck von beispielsweise Stress und Verspannung und wann kann er lebensgefährlich sein? Diesem Thema widmet sich der Vortrag von Professor Dr. Erich Mauch. „Kopfschmerzen: Wann sind sie ein Fall für den Neurologen?“, lautet der Titel.

„Schmerz ist für Neurologen etwas Positives“, schickt Erich Mauch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, vorweg. Denn: „Es ist die einzige Sprache, mit der der Körper sich mit uns verständigt.“ Die Aufgabe des Neurologen sei es, den Kopfschmerz richtig zu deuten. „Ich bin sozusagen der Dolmetscher“, sagt Mauch. Dazu sei es notwendig, sich Zeit zu nehmen und mit dem Patienten die Symptomatik zu besprechen. Ein Neurologe werde sich beispielsweise danach erkundigen, wann die Symptome auftreten, wie der Verlauf ist, und wie sich der Kopfschmerz bei körperlicher Anstrengung verhält. Denn all das kann einen Aufschluss über die Ursache der Kopfschmerzen geben.

Grundsätzlich werde danach unterschieden, ob der Kopfschmerz von sich aus kommt oder die Folge einer anderen Erkrankung ist, das heißt, ob der Kopfschmerz primär oder sekundär ist. In seinem Vortrag wird Erich Mauch die unterschiedlichen Kopfschmerzarten vorstellen. Dabei kommt er auf Spannungskopfschmerz, Migräne, Cluster-Kopfschmerz und Kopfschmerz, der von einer Gefäßentzündung herrührt, zu sprechen. Darüber hinaus erläutert er, welche Krankheiten sich hinter Kopfschmerzen verbergen können, dazu zählen beispielsweise ein Schleudertrauma, eine Infektion oder eine Hirnblutung.

„Den Schmerz, der bei einer Hirnblutung auftritt, kann man gar nicht ignorieren“, weiß der Experte. Ein Warnzeichen sei es auch, wenn Schmerzmittel nicht helfen. „Der Körper ist so vernünftig, dass er sich von seiner Warnfunktion nicht abbringen lässt“, sagt der Mediziner. Besonders bei Kopfschmerzen, die Folge einer anderen Erkrankung sind, sei schnelles und gezieltes Handeln gefragt.

In seinem Vortrag zeigt Erich Mauch, welche Symptome für welchen Kopfschmerz stehen und welche Warnzeichen auf keinen Fall ignoriert werden dürfen. Darüber hinaus erläutert er, welche Behandlungsmöglichkeiten es für die unterschiedlichen Kopfschmerzarten gibt.

Info Prof. Dr. Erich Mauch spricht am Samstag, 20. Oktober, 18 Uhr, in der Aula des Schulzentrums in Allmendingen. Der Vortrag ist wie alle Fachvorträge während der Allmedinger Gesundheitstage kostenlos.