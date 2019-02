Hauptversammlung Wanderfreunde sind gesucht

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Das hohe Renommee der Ehinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins zeigte sich erneut an der guten Teilnahme der Mitglieder bei der Hauptversammlung. Der Saal im „Schwanen“ war am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Vertrauensmann Ulrich Holtz präsentierte in seinem über Powerpoint dokumentierten Jahresbericht als erstes die Mitgliederstatistik. Demnach habe es im Jahr 2018 einen Sterbefall, acht Neuaufnahmen und 14 Austritte gegeben, so dass der Stand der Mitglieder von 243 auf 236 gesunken sei. Wobei einzelne Austritte auch auf das Prozedere durch die im vorigen Jahr in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zurückzuführen gewesen seien, wie Holtz mitteilte.

Dank an treues Team

Erneut wies Holtz auf das hohe Durchschnittsalter der Mitglieder hin, weshalb es als wichtigstes Ziel gelte, jüngere Wanderfreunde zu werben. Obgleich in Deutschland viel gewandert werde, seien Mitgliedschaften nicht selbstverständlich. Viele würden die Infrastruktur und Wegenetze der Wandervereine nutzen, ohne an Gegenleistungen zu denken oder sich gar persönlich einzubringen. Umso mehr dankte er seinem treuen Team an Ehrenamtlichen, die sich mit großem Engagement und vielen Stunden Zeit für die Attraktivität der Ortsgruppe Ehingen einsetzten.

Nach den Worten des Vorsitzenden seien 2018 immerhin 108 Wanderangebote im Programm gewesen. Diese reichten von den Mittwochswanderungen, Kurzwanderungen über mehrtägige Touren bis hin zur Wanderwoche rund um den Zwiesel. Insgesamt seien 844 Wanderkilometer zusammengekommen. Wertvoller als die Kilometer befand Ulrich Holtz aber den Blick auf die schöne Natur und bauliche wie geschichtliche Kleinode entlang der Strecken, besonders bei der Wanderwoche im Bayerischen Wald.

Die Wacholderweide erhalten

Außer den Monatstreffen mit heimatkundlichen Themen und geselligen Aktivitäten habe die Ortsgruppe Ehingen auch das Naturschutzprojekt auf der Wacholderweide fortgesetzt. Nach acht Jahren intensiver Arbeit sei nun der Heidecharakter wiederhergestellt, den es nun zu erhalten gelte. Wie Holtz erinnerte, sei 2018 noch eine Esskastanie beim Stadion gepflanzt worden.

Mit mehr als 1100 Besuchern während der Öffnungszeiten habe sich der vom Ehinger Albverein betreute Wolfertturm im Vorjahr als Anziehungspunkt erwiesen. Nähere Informationen lieferte Ulrich Holtz auch zum neuen Wanderplan mit Angeboten wie Wanderungen bei Vollmond, mit Schneeschuhen, auf dem Bierwanderweg, zum Funken und die Albvereins-Fasnet, zudem gibt es mehrere Vorträge. Nach den straffen Berichten von Schriftführer, Rechnungsprüfer und Wanderführern frönten die anwesenden Mitglieder ausgiebig der Geselligkeit.

Info Mehr zur Ortsgruppe im Internet unter: http://ehingen.albverein.eu