Tradition Waldfest Mundingen

Mundingen / Renate Emmenlauer

Von den drei Plätzen, an denen in der Region zum „Vatertag“ gefeiert wird, bietet Mundingen sicher den idyllischsten: Am Waldrand steht dort auch dieses Jahr wieder das Festzelt des Musikvereins. Fünf Tage wird das Mundinger Waldfest dauern, es startet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai.

Los geht es um 10.30 Uhr zum Frühschoppen mit der Gruppe „Oberkrainer Power“. Die fünf „südsteirischen Vollblutmusiker“, oder die „fünf Buam“, wie es in der Ankündigung heißt, wollen eine gute Stimmung in das Festzelt mit den vielen erwarteten Vatertagsausflüglern bringen. Abgelöst werden sie um 16.30 Uhr von der kleinen Besetzung des Musikvereins Dächingen.

Mit Schlager, Oldies, Rock und Pop aus den 70er und 80er Jahren geht es am Freitagabend, Beginn 20.30 Uhr, weiter: Die Band „XÄV“, die früher als „Black Sunday“ die Festzelte und -hallen füllte, hat schon im Vorjahr beim Waldfest überzeugt. Es darf getanzt werden, im Zelt ist eigens ein Tanzboden verlegt worden.

Stöbern, Feilschen, Schnäppchen machen – dies wird dann am Samstag, 12. Mai, beim Mundinger Waldfest möglich sein. Von 9 bis 16 Uhr dauert der Zeltflohmarkt. Dazu gibt es Infos im Internet unter //www.mv-mundingen.de:www.mv-mundingen.de:www.mv-mundingen.de|_blank)$, Anmeldung unter E-Mail flohmarkt@mv-mundingen.de oder Telefon (07375) 777 oder (0174)3272864.

Mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr beginnt der Festsonntag am 13. Mai. Die Kapelle des Musikvereins Mundingen wird sie musikalisch begleiten. Danach steht der Tag ganz im Zeichen der Blasmusik: Um 11 Uhr spielt der Musikverein Ostrach auf, um 14 Uhr die Musikkapelle Zell-Bechingen und von 16 Uhr an der Musikverein Hohentengen.

Zum Abschluss gibt’s am Montag, 14. Mai, das Kinderfest mit Seniorennachmittag, Beginn 14 Uhr. Während es sich die Erwachsenen im Zelt gemütlich machen, können sich die Kinder vielseitig beschäftigen: Kinderschminken, Pferdekutschfahrten und fröhliche Spiele sind im Angebot. Den musikalischen Ausklang am Montagabend übernimmt von 19.30 Uhr an der Bergemer Musikverein. Es gibt auch Einlagen der Jazztanzgruppe Lauterach.

