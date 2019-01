Natur Wald erleben

Ehingen/Region / Rainer Schäffold

„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen“, wird der russische General und Staatsmann Aleksei Andrejewitsch Araktschejew in der Broschüre des Landratsamts Alb-Donau-Kreis zitiert, „war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“ Kreis und Stadt Ulm kündigen das Programm „Wald erleben“ an, das den Menschen auch im Jahr 2019 den Wald „in all seiner Vielfalt“ näher bringen soll.

Förster und Waldpädagogen, unter ihnen Alexander Rothenbacher aus Ehingen, haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt – „mit Garantie auf besondere Waldmomente“, wie es heißt. Stets sind auch Kinder besonders zur Teilnahme angesprochen. So auch am Samstag, 19. Januar, wenn es unter der Führung von Alexander Rothenbacher vom Biosphären-Infozentrum Lauterach aus zu einer Nachtwanderung in den Wald geht. Eine spannende Erfahrung für die Teilnehmer soll dies allemal sein.

Das Programm wartet auch mit Neuerungen auf, etwa die Veranstaltung „Wald, Wildtiere und Feuer“ am Mittwoch, 30. Januar, bei der Kapelle am Waldrand bei Griesingen. „Tierspuren erkennen und lesen“ können die Teilnehmer am Samstag, 9. Februar, auf dem Stoffelberg.

Info Anmeldung zu den Veranstaltungen im Landratsamt, Telefon (0731) 185-1665, unter E-Mail elke.ruhland@alb-donau-kreis.de oder unter www.alb-donau-kreis.de/umwelt/wald_erleben.phb.