Am Sonntag wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. In Zeiten von Corona dürfte der Anteil der Briefwähler bei der Wahl höher sein als je zuvor. Wie schaut es in Gemeinden in der Region aus?

In Ehingen ist der Anteil der Briefwähler hoch. So haben bis Mittwochvormittag 5691 von insgesamt 17...