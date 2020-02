Nach den Morden in Hanau ist eine Verschärfung des Waffenrechts für Sportschützen in der Diskussion. Bundesinnenminister Seehofer regte ärztliche Gutachten an, um zu verhindern, dass die Krankheit eines Einzelnen zur Gefahr für die Allgemeinheit wird. Die Grünen fordern, dass Schützen ihre Mu...