Corona krempelt alles um, und so sieht auch der Landtagswahlkampf in diesem Jahr komplett anders aus als sonst. Vor fröhlichem orangefarbenem Hintergrund traten die CDU-Spitzenkandidatin, Kultusministerin Susanne Eisenmann, und der CDU-Landtagskandidat Manuel Hagel in einem rund einstündigen Video...