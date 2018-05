Soziales Vorstand gefunden, Verein gerettet

Justingen / Lothar Sobkowiak

Der Krankenpflege-Jo­sephsverein Justingen/Ingstetten kann sein Wirken fortsetzen. In einer außerordentlichen Hauptversammlung im „Adler“ in Justingen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nach lebhafter Diskussion hatten sich die dafür erforderlichen Personen bereiterklärt. Zum Vorsitzenden wurde Helmut Klar gewählt, zum Stellvertreter Karl-Anton Mayer. Schriftführerin ist nun Karin Bachner, Kassierer Armin Bronner. Ausschussmitglieder sind Regina Dreß, Pia Gaus und Helga Stöhr-Klöble. Die Kassenprüfung wurde an Irmina Schubauer und Jürgen Stoll übergeben. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig.

Vermögen an die Kirchenpflege

Die Versammlung war notwendig geworden, weil sich der bisherige Vorstand um Anton Schwerdtle komplett nicht mehr zur Wahl gestellt hatte (wir berichteten). Eine Auflösung des Vereins hatte gedroht. Der Jo­sephsverein war 1906 mit 55 Mitgliedern gegründet worden, heute gehören dem Verein 102 Ehepaare und 45 Einzelmitglieder an. Bei einer Auflösung des Vereins wäre das vorhandene Grundstück in die Verwaltung des katholischen Kirchenstiftungsrates Justingen übergegangen; das Vermögen von immerhin 40 000 Euro wäre wohl an die katholische Kirchenpflege Justingen gegangen.

Wie der in der Versammlung anwesende stellvertretende Leiter des katholischen Verwaltungszentrums Ehingen, Timo Schulze, erläuterte, sei der Justinger Verein nicht über die Kirche gebunden. Bei einer Auflösung müsse das Vermögen zweckgebunden verwendet werden, grundsätzlich aber erhalten bleiben.

Der Verein unterstütze das Senioren-Frauenturnen mit jährlich 1600 Euro und bezuschusse die Kosten der Aktion „Essen auf Rädern“ mit 15 Prozent, sagte der ehemalige Ingstettener Ortsvorsteher Alfons Blankenhorn. Der ehemalige Ortsvorsteher von Justingen, Josef Oechsner, wünschte sich, der neue Vorstand möge den Verein modernisieren. Übrigens müsse laut Satzung auch der amtierende Pfarrer zum Vorstand gehören. Lehnt er dies ab, könnte auch der stellvertretende Vorsitzende dieses Amt übernehmen.

Dank und Glückwünsche

Dankesworte gab es am Ende: Der scheidende Vorsitzende Schwerdtle bedankte sich beim Gremium und freute sich über die Lösung mit dem neuen Vorstand. Ingstettens Ortsvorsteher Dieter Schmucker schloss sich den Glückwünschen an, auch im Namen seines Justinger Amtskollegen Jürgen Stoll. Schmucker dankte auch Schwerdlte und den ehemaligen Vorstandsmitgliedern.