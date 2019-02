Musikverein Rottenacker Peter Munding leitet zum letzten Mal das Frühjahrskonzert

Ein Vollblutmusiker will kürzer treten: Dirigent Peter Munding wird am 13. April sein letztes Frühjahrskonzert beim Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker leiten. © Foto: Fotos: Emmenlauer

Rottenacker / Renate Emmenlauer

Nach 18 Jahren als Dirigent beim Musikverein Rottenacker leitet Peter Munding im April zum letzten Mal das Frühjahrskonzert.

Wenn Peter Munding von seiner Zeit als Dirigent spricht, leuchten seine Augen. „Ich war immer Dirigent mit Leib und Seele. Es war eine wunderschöne Zeit für mich“, versichert der 46-Jährige. Nach 18 Jahren als musikalischer Leiter beim Musikverein „Edelweiß“ Rottenacke legt er jetzt den Taktstock zur Seite. Morgen, bei der Hauptversammlung, wird er letztmals den Bericht des Dirigenten vorlegen, und das Frühjahrskonzert am 13. April wird das letzte sein mit diesem Blasorchester, das er in die Höchststufe geführt hat.

Nach Musikverein: Mehr Zeit für Familie

Peter Munding strebt keine neue musikalische Herausforderung an, sondern will sich in den nächsten Jahren mehr seiner Familie widmen – den drei Kindern und seiner Frau Katharina, die für sein Amt immer zurückstecken musste und auch selbst leidenschaftliche Musikerin ist und sich dazu im Kirchengemeinderat in Rottenacker engagiert. „Man kann die entgangenen Jahre mit der Familie nicht nachholen. Deshalb möchte ich jetzt die Zeit nutzen“, sagt er.

Mit dem Musikverein in Rottenacker will er weiter enge freundschaftliche Bande pflegen, zumal er ja in Rottenacker wohnt. Und das Musizieren ganz an den Nagel hängen wird er auch nicht: Seit 15 Jahren spielt er Euphonium bei der Stadtkapelle Munderkingen und einige Jahre auch im sinfonischen Blasorchester Ulm. Beides will Peter Munding beibehalten. „Die Musik hat mein Leben ab der Kindheit begleitet. Sie war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Und das soll auch so bleiben, nur künftig in einem zeitlich machbaren Maß.“

Angefangen hat der gebürtige Grundsheimer mit gerade mal sieben Jahren in seinem Heimatverein MV „Lyra“ in Unterstadion; als 15-Jähriger hat er schon bei den Aktiven gespielt. Verantwortung zu übernehmen, war für ihn keine Frage: So hat er in Unterstadion die Leitung des Vororchesters übernommen und mit 24 Jahren wurde er Jugenddirigent in Rottenacker, wo er den Nachwuchs von der Stufe leicht bis zur Höchststufe mit 70 jungen Instrumentalisten aufgebaut hat. Als 2001 der Dirigent des aktiven Blasorchesters in Rottenacker aufhörte, sprang Peter Munding in die Bresche. Fünf Jahre lang leitete er dann das Vororchester, das Jugendorchester und die Aktiven. „Ich war fast jeden Abend und an vielen Wochenenden für die Musik im Einsatz. Ich habe in den 18 Jahren in Rottenacker höchstens ein Dutzend Mal bei Proben gefehlt. Aber es hat mir all die Jahre viel Freude bereitet““, blickt er zurück.

Schon drei Bewerber beim Probe-Dirigat

2006 gab er die Jugendkapelle ab und machte dann wahr, was er in seiner Antrittsrede schon angekündigt hatte: das aktive Blasorchester in die Höchststufe zu führen. Da spielt das Ensemble nun schon im 13. Jahr und ist von einst 40 auf jetzt 70 Instrumentalisten angewachsen. Und zählt zu den Besten in der Region. „Es war ein arbeitreicher Weg für uns alle. Aber die Vorstandschaft und die Musiker haben toll mitgezogen. Allein schafft man das nicht, nur gemeinsam“, sagt Munding. Neben intensiven Proben und professionellen Ausbildern war dazu auch notwendig, alle Register zu besetzen. „Das hat der Verein finanziell möglich gemacht“, lobt Munding.

Der Ausnahmemusiker wird am 13. April sein letztes Frühjahrskonzert in Rottenacker leiten. Sofern bis dahin kein Nachfolger verpflichtet werden konnte, will er sein Amt bis zum Sommer führen. Wobei schon drei Bewerber beim Probe-Dirigat vorstellig waren und Peter Munding sicher ist, dass ein geeigneter Bewerber dabei ist. „Das Frühjahrskonzert 2020 werde ich ganz relaxt als Zuhörer genießen. Ich freue mich schon darauf.“

