Hauptversammlung Vorfreude aufs Jubiläum

Munderkingen / swp

Der Albverein Munderkingen steht am Übergang zum Jubiläumsjahr: Vertrauensmann Fritz Pilger hat am Freitag die Mitglieder der Ortsgruppe und Gauobmann Helmut Geiselhart sowie den stellvertretenden Bürgermeister Waldemar Schalt zur Mitgliederversammlung 2018 im „124. Jahr der Ortsgruppe“ begrüßt. Er erinnerte an die 22 durchgeführten Wanderungen des zu Ende gehenden Jahres, an denen insgesamt 382 Personen teilgenommen hatten, und an die weiteren Gemeinschaftsveranstaltungen der Ortsgruppe wie den närrischen Familienabend und den Quizabend.

Die Fachwarte Fritz Pilger und Maria Fröhner berichteten über ihre Arbeit für den Naturschutz und die Pflege und Erhaltung des umfangreichen Wegenetzes des Schwäbischen Albvereins im Raum Munderkingen. Die Kassiererin Hannelore Springer konnte auch in diesem Jahr eine solide finanzielle Grundlage der Ortsgruppe darstellen. Schalt wie Geiselhart betonten in ihren Grußworten die Bedeutung des Schwäbischen Albvereins für Munderkingen und deren Bürger. Beide bedankten sich beim Wegwart Adolf Fröhner für seine tatkräftige Mitarbeit bei der Umsetzung des neuen Wanderkonzepts des Alb-Donau-Kreises.

Wie schon im Vorjahr gestaltete sich die Suche nach Wanderführern für die geplanten Wanderungen im Wanderjahr 2019 schwierig, aber es fanden sich dann doch für alle geplanten Veranstaltungen Wanderführerinnen und -führer. Neben den Wanderungen und den Familienabenden ist auch wieder eine Wanderwoche geplant. Im September geht es in den Schwarzwald.

Ein Höhepunkt wird im kommenden Jahr das Jubiläum „125 Jahre Ortsgrupppe Munderkingen im Schwäbischen Albverein“, das am 26. Oktober gefeiert wird.

Als Vertreter des Hauptvereins ehrte Gauobmann Helmut Geiselhart langjährige Mitglieder und überreichte ihnen Urkunden und Ehrennadeln. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Wolfgang Ertle ausgezeichnet, für 50 Jahre wurden Bernd Kaspar, Julius Kistenfeger, Hermann Lang, Josefine Müller und Anton Widmann geehrt. Seit 40 Jahren im Albverein ist Julius Kaspar und für 25 Jahre wurden Edmund Frankenhauser, Christa Kneer, Marianne Seif, Heinz Selg und Hannelore Springer geehrt.