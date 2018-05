Musikertage Vorfreude auf die erste Talent-Parade

Emerkingen / ah

Die Regeln sind jetzt klar, die Vorfreude wächst: Im Rahmen der Musikertage in Emerkingen findet an Fronleichnam (31. Mai) um 18 Uhr die erste Talent-Parade statt. Kapellen, die mit der Berg Brauerei zusammenarbeiten, konnten sich dafür bewerben; vier Kapellen wurden ausgelost und werden am kommenden Donnerstag im Festzelt in Emerkingen ihr Können unter Beweis stellen. Das Publikum und die Jury werden die Kapellen bewerten; in der Jury sitzen der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel, Oliver Doneck, der Dirigent der Musikkapelle Emerkingen, und Kurt Rötlich von der Berg Brauerei. Sie bewerten in verschiedenen Kategorien wie musikalischer Gesamteindruck, Repertoire und Stückauswahl, Showeinlagen und Stimmung.

Die teilnehmenden Kapellen aus Degerschlacht und Oggelsbeuren sowie der Bergemer MV Grötzingen und der Musikverein „Harmonia“ Allmendingen bieten jeweils ein einstündiges Programm; der Sieger erhält 700 Euro Preisgeld und einen 5-Liter salzlasierten Steinkrug als Wanderpokal. „Es gibt aber keine Verlierer“, sagt Peter Pflug, der Vorsitzende der Musikkapelle Emerkingen, denn für die Plätze zwei bis vier sind jeweils 500 Euro ausgesetzt. Pflug weiß, dass die beteiligten Vereine schon intensiv am Vorbereiten sind und vor allem an den Show-Einladen feilen. Und an der einen oder anderen Überraschung. Auch Fans zur Unterstützung wollen sie mitbringen. Durch das Programm wird Stefan Reisacher führen, bekannt als Sänger der Band „PommFritz“. Er wird nicht nur ansagen, sondern die Leute auch unterhalten.

Info Die Musiktage Emerkingen finden vom 30. Mai bis 3. Juni statt. Am Samstag, 2. Juni, um 20.30 Uhr spielen „Die Schwindligen 15“ dort im Festzelt.