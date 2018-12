Vereine Vor Kompromiss bei Fackel-Sonntag?

Untermarchtal / Hermann Illenberger

Zügig abgewickelt wurden bei der Mitgliederversammlung der Landjugend Untermarchtal die fälligen Berichte und Wahlen. Die beiden Vorsitzenden Joachim Maurer und Niklas Beller wurden bestätigt; zweite Vorsitzende sind Katrin Maurer und David Scherenbacher, der für den ausgeschiedenen Christian Schaupp gewählt worden ist. Schriftführerin bleibt Melanie Walter, Kassier ist weiterhin Christoph Hirschle. Kassenprüfer sind Heiko Gehlhoff und Patrick Heidenreich; Beisitzer sind Bianca Falch, Dominik Senftleben, Felix Ziegler und neu Alex Wilhelm für David Scherenbacher.

Zuvor hatten Joachim Maurer und Melanie Walter über den Jahresablauf informiert und mitgeteilt, dass die Landjugend vier neue Mitglieder hat. Die Jugend belebe die Dorfgemeinschaft, sagte Maurer und erinnerte ans Christbaumaufstellen mit Pizzabacken, Christbaumsammlung, Fackelaufbau zum Fackel-Sonntag, Maibaumstellen mit Dorfhockete, gemeinsames Zeltlager und Ausflug an den Bodensee, Kinobesuche, Halloweenparty und gemeinsamen Sport. Der Knaller im Jahresprogramm war die zweite Palettenparty im Oktober, zu der mehr als 800 Gäste gekommen sind, wie Kassier Christoph Hirschle im Kassenbericht mitteilte. Das war mit ausschlaggebend für ein sattes Plus im Jahresabschluss.

2019 Umbau am Schulhaus

Bürgermeister Bernhard Ritzler ging in seinem Grußwort auf das leidige Thema Fackel ein, das die Bürger in Untermarchtal beschäftige. Der bisherige Fackelplatz steht aus Gründen des Naturschutzes nicht mehr zur Verfügung, was in der Gemeinde vielfach kritisiert wird. Um dieses Brauchtum weiter möglich zu machen, wird nun nach einem Ausweichplatz in der Nähe des bisherigen Platzes gesucht. Es sei eine Lösung in Sicht, sagte Ritzler; die Landjugend hofft auf einen baldigen Kompromiss.

Wesentlich günstiger stehe es um die Baumaßnahme der Gemeinde im Schulhaus, wo auch die Landjugend ihre Räume hat. Im neuen Jahr 2019 werde das Dach des Gebäudes renoviert; davon sei auch der Landjugendraum betroffen. Die Jugend ist bereit, mit Fachkräften in Eigenleistung zu helfen, was Ritzler erfreut.