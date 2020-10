Robert Jungwirth wird bei der baden-württembergischen Landtagswahl am 14. März 2021 für die Grünen im Wahlkreis Ehingen (65) antreten. Der 60-jährige Kinderarzt aus Blaustein ist am Donnerstag in Schelklingen von den stimmberechtigten Parteimitgliedern zum Kandidaten gewählt worden: Jungwirth...