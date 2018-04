Fabrik Vor 80 Jahren war Start für die Zellstoff

Gleichzeitig wird mit dem Bau der Gleisanlagen in Richtung Ehingen begonnen, der Aushub wird in Loren geschaufelt. © Foto: Fotos: Archiv

Das Bild aus dem Fotoalbum der Familie Luz zeigt den Start der Bauarbeiten: Am 21. April 1938 gräbt sich die Baggerschaufel erstmals in die Erde. © Foto: Fotos: Archiv

Rosi Schaupp

Mit dem Baggerbiss am 21. April 1938 begann in Ehingen der Bau einer Fabrik, die die Textilindustrie unabhängiger machen sollte.

Die Ansicht der Papierfabrik Sappi prägt heute mit den Kranen von Liebherr das Bild der Stadt Ehingen. Wer aus Oberschwaben kommt, blickt bei Sontheim auf einen Bau, der heute vor genau 80 Jahren begonnen worden ist: Am 21. April 1938 grub sich die erste Baggerschaufel an der Baustelle neben der Biberacher Straße zur Errichtung der Zellstoff AG Ehingen in die Erde.

Vorausgegangen waren Vierjahrespläne der Nationalsozialisten mit dem Ziel, Deutschland autark und kriegsfähig zu machen. Weil Baumwolle ein wichtiger Rohstoff für die Textilindustrie in Deutschland war, hat sich eine Gruppe von 24 Textilfabrikanten um den Reutlinger Carl Krimmel, gleichzeitig Präsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, zusammengetan mit dem Ziel, in Württemberg eine eigene Zellwolle- und Zellstofffabrik aufzubauen, um die Versorgung der heimischen Industrie sicherzustellen. Zellwolle sollte die Baumwolle ersetzen; Baumwolle und Wolle sollten möglichst wenig eingeführt werden. Benötigt wurden diese Fasern zur Herstellung von Feuerwehrschläuchen, Treibriemen, Filtertüten, Kerzendochten, Rucksack- und Zeltstoffen. Auch Polsterbezüge, Vorhänge und Teppiche konnten aus Zellwolle hergestellt werden. Als Standort wurde von einem in Stuttgart ansässigen Arbeitsausschuss bald Ehingen erwogen. Es war bekannt, dass sich der damalige Bürgermeister Henger um eine Industrieniederlassung bemühte. Auch der Reichtum an Buchenwäldern auf der Schwäbischen Alb sprach für Ehingen. Dazu kam, dass die Stadt ein geeignetes Gelände anbieten konnte. Ein weiterer Umstand, der ebenfalls für Ehingen sprach, war die Möglichkeit, den Bewohnern von Gruorn, die wegen der Erweiterung des dortigen Truppenübungsplatzes ihr Dorf verlassen mussten, eine neue Heimat zu bieten.

Sechs Millionen Reichsmark

Im Landratsamt Ehingen fand im August 1937 schließlich die entscheidende Sitzung statt, bei der es zu der Vereinbarung für das Sulfitverfahren kam. Zellstoff wurde damals, vereinfacht gesagt, aus möglichst gleichmäßig großen Hackschnitzeln von entrindeten Bäumen hergestellt, die im Kocher bei hoher Temperatur mit Lauge gekocht wurden. Die faserige Masse, die dabei entsteht, ist vorwiegend Zellulose. Die Ablauge, die beim Kochen entstanden ist, wird vom Rohzellstoff getrennt, eingedampft und verbrannt. Das benötigte Kapital von 6 Millionen Reichsmark kam von den Textilfabrikanten, die Aktien im Wert von 3,4 Millionen Reichsmark zeichneten, weitere 2,6 Millionen wurden als Darlehen gewährt. Angepeilt wurde eine Jahresproduktion von 20 000 Tonnen Zellstoff.

Dettingen eingemeindet

Erster kaufmännischer Direktor wurde Dr. Erich Luz, der nach Ehingen zog und bis 1942 kaufmännischer Vorstand blieb. Luz begann damals sofort mit dem Ankauf der benötigten Grundstücke, die teilweise auf der Gemarkung der Gemeinde Dettingen lagen. Es müssen schwierige Verhandlungen gewesen sein, denn die Dettinger Bauern wollten ihre Grundstücke nicht so ohne weiteres verkaufen. In diesem Zusammenhang wurde Dettingen dann – wie Berkach – nach Ehingen eingemeindet. Die Baustelle der Zellstofffabrik war die größte Baustelle zu dieser Zeit in Ehingen. Gleichzeitig mit dem Aufbau der Fabrik erstellte das Ehinger Bauunternehmen Ruoß die ersten Häuser für die Arbeitskräfte und deren Familien aus Gruorn. Folgerichtig heißt die Straße seither Gruorner Straße. Die kalkulierten Kosten für die Häuser sollen sich auf 15 000 Reichsmark belaufen haben, abgerechnet wurden sie letztendlich 2000 Mark höher. Gleichzeitig mit den ersten Baggerarbeiten begann auch der Aufbau der benötigten Gleisanlagen der Bahn Richtung Ehingen.

Bereits Mitte 1938 zeigte sich, dass der Bau weit teurer wird. Das Gelände war für die schweren Maschinen und Gebäude zu nachgiebig, Betonpfahlgründungen mussten folgen. Die Ablaugeeindampfungsanlage wurde teurer als geplant, unterm Strich wurden weitere 7,4 Millionen Reichsmark benötigt. Bis zum Ende des Aufbaus beliefen sich die Kosten dann auf 12,5 Millionen Reichsmark, also deutlich mehr als das Doppelte.

Im Mai 1938 stand schon das provisorische Büro- und Magazingebäude. Im Juni wurde der Untergrund der Bleicherei untersucht und mit der Brunnenbohrung begonnen. Das Werkstattgebäude wuchs in die Höhe, eine Dampframme half bei der Betonpfahlgründung des Kochereigebäudes. Im August wurde das Kaminfundament begonnen.

Im Oktober 1938 kam das erste Holz, damals noch mit dem Traktor angeliefert. Im Dezember 1939 wurde erstmals Zellstoff hergestellt, die ganze Belegschaft umfasste damals 73 Personen. Am 1. Dezember 1940 wurde die erste Rolle Zellstoff in einen Eisenbahnwaggon verladen – mit einem Sackkarren.