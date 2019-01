Rückblick Vor 25 Jahren: Neue Tangente in Ehingen im Blick

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren berichtete die Zeitung über Bauprojekte. Vor 50 Jahren ging es um das Thema Lärm.

Vor 25 Jahren

Zum Ende des Jahres 1993 blickte die Zeitung auf die Bauprojekte, die in den folgenden Monaten abgeschlossen werden sollten. Die Nordtangente um den Groggensee (die Verbindung zwischen Pfisterstraße und Ulmer Straße entlang des Schmiechgrabens) war vor 25 Jahren noch im Bau und solle voraussichtlich noch vor den Sommerferien 1994 für den Verkehr freigegeben werden, hieß es. Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen befanden sich zwei Mehrzweckhallen im Bau: In Untermarchtal stand der Rohbau, die Halle am Ortsrand von Lauterach sollte im Frühjahr ihr Dach erhalten. In Ehingen sollte – mit mehr als einem Jahr Verspätung – im April 1994 der neue Bettentrakt des Krankenhauses eingeweiht werden. 15 Millionen Euro kostete die Erweiterung, hieß es.

Die im Raum Ehingen lebenden Asylbewerber übten Kritik an der neuen Versorgungspraxis: Seit Beginn des Jahres 1994 erhielten sie Lebensmittelpakete, berichtete die Zeitung. Zuvor hatten sie Bargeld bekommen und sich mit diesem die benötigten Lebensmittel kaufen können. Die Rationen entsprächen nicht ihren Lebensgewohnheiten, erklärten die Flüchtlinge, die sich, um ihren Unmut kundzutun, in der Außenstelle des Landratsamts in Ehingen getroffen hatten. Ein solches Paket etwa enthielt drei Stück nicht gekennzeichnetes, in Folie eingeschweißtes Fleisch, zwei Toastbrote, ein Kilogramm Kartoffeln, vier Paprika, drei Dosen Truthahnwurst, einen Schokoriegel, zwei Bananen, vier Teebeutel sowie je einen Liter Apfelsaft, Mineralwasser und H-Milch.

Es sei ein Jahrhundertwerk, sagte Öpfingens Bürgermeister Karl Lüddecke über die Sanierung des Unteren Schlosses, die bereits begonnen hatte. Die Gemeinde steuere zur Sanierung des Gebäudes zwei Millionen Mark bei; 1995 solle die Gemeindeverwaltung in das sanierte Gebäude ziehen.

Vor 50 Jahren

Der Wechsel in das Jahr 1969 ging ruhig vonstatten. „Selten hatte die Ehinger Polizei einen so ruhigen Dienst wie in der Silvesternacht. Es gab keinen Unfall (. . .). Selbst die obligatorische Schlägerei oder Lausbuberei mit Feuerwerkskörpern stand diesmal nicht im Polizeibericht“, hieß es.

Der Winter hielt Einzug – und das mit geballter Macht. In der Ehinger Innenstadt ließen sich die Kinder auf Schlitten durch die Straßen ziehen. 15 Fahrzeuge mit Schneepflügen seien im Kreis Ehingen unterwegs gewesen, berichtete die Zeitung. An den Einfahrten der Kreuzungen müssten die Flächen aber mit der Schaufel freigeschippt werden. Ein auf der Alb aufgenommenes Foto zeigte dick eingepackte Kinder, die ein Iglu bauten.

Unter der Überschrift „Lärm – besonderes Problem unserer Zeit“ beschrieb die Zeitung die Situation in Ehingen. Die Geräuschkulisse in der Stadt halte sich im Rahmen, allerdings „Die Empfindlichkeit des Einzelnen spielt hierbei eine große Rolle“, wurde der Leiter des Gesundheitsamtes zitiert. Die Stadtverwaltung indes achte darauf, Wohnsiedlungen nicht an vorhandenen oder zu bauenden Hauptverkehrsadern zu planen. Eine Lärm-Ausnahme bildete die närrische Zeit: „In der Fasnet sind wir meist mehr als tolerant“, ließ die Polizei wissen.

